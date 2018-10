ZDF-Politbarometer Oktober 2018 / Regierungsparteien verlieren weiter - Grüne inzwischen auf Platz zwei / Mehrheiten gegen Verbleib von Merkel, Seehofer und Nahles in ihren Ämtern (FOTO)

Mainz (ots) -Das politische Beben bei der bayerischen Landtagswahl hat großeAuswirkungen auch auf die politische Stimmungslage im Bund. DieBerliner Regierungsparteien verlieren weiter an Zustimmung, währendsich die Werte für die Grünen noch einmal verbessern: Wenn amnächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die CDU/CSU nurnoch auf 27 Prozent (minus 1), das ist ihr bisher schlechtester Wertin der Politbarometer-Projektion. Die SPD käme sogar nur noch auf 14Prozent (minus 3). Mit diesem ebenfalls bisher schlechtestenProjektionswert im Politbarometer wäre sie nur noch viertstärkstePartei. Vor ihr lägen die Grünen mit 20 Prozent (plus 3) und die AfDmit 16 Prozent (unverändert). Die FDP käme auf 8 Prozent(unverändert), die Linke auf 10 Prozent (unverändert) und die anderenParteien zusammen auf 5 Prozent (plus 1). Von den derzeit politischwahrscheinlichen Bündnissen hätte nur eine Jamaika-Koalition ausCDU/CSU, FDP und Grünen eine parlamentarische Mehrheit.Verhältnis der Parteien in der BundesregierungDass das Verhältnis von CDU, CSU und SPD in der Regierung eherschlecht ist, meinen 84 Prozent aller Befragten (eher gut: 11Prozent; Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weißnicht"). Die Schuld an dem schlechten Verhältnis wird dabei vor allembei der CSU (39 Prozent) gesehen (CDU: 7 Prozent, SPD: 8 Prozent;alle gleich: 28 Prozent).Verbleib in SpitzenämternDer wahrgenommene schlechte Zustand der Bundesregierung lässt denRuf nach personellen Veränderungen an der Spitze lauter werden: Zwarsagen noch 54 Prozent aller Befragten, dass Angela Merkel ihre Arbeitals Bundeskanzlerin eher gut macht (43 Prozent eher schlecht), aberinzwischen 56 Prozent finden es nicht gut, wenn Merkel weiter im Amtbleibt (gut: 40 Prozent). Noch deutlicher wird der Wunsch nachpersoneller Veränderung beim Amt des Bundesinnenministers: 72 Prozentfinden es nicht gut, wenn Horst Seehofer weiter diesen Job macht(gut: 22 Prozent). Wenn Andrea Nahles weiter SPD-Vorsitzende bleibt,finden das nur 37 Prozent gut (nicht gut: 49 Prozent). Im Gegensatzzu Horst Seehofer, dessen Verbleib im Amt auch von 70 Prozent derCDU/CSU-Anhänger abgelehnt wird, steht eine Mehrheit derUnions-Anhänger (64 Prozent) hinter Angela Merkel. Auch Andrea Nahlesfindet mehrheitlich Rückhalt (54 Prozent) bei den Anhängern ihrerPartei.Top Ten:Die beste Bewertung der nach Meinung der Befragten zehnwichtigsten Politikerinnen und Politiker erhält weiterhin WolfgangSchäuble. Er erreicht auf der Skala von +5 bis -5 einenDurchschnittswert von 1,7 (Sept. II: 1,8). Danach folgen Olaf Scholzmit 0,8 (Sept. II: 0,9), Angela Merkel, die sich mit 0,5 weiterverschlechtert (Sept. II: 0,7) und Christian Lindner mitunveränderten 0,4. Mit ebenfalls 0,4 (Sept. II: 0,3) bleibt HeikoMaas auf Platz fünf, vor Ursula von der Leyen mit unveränderten 0,1und Sahra Wagenknecht mit 0,0 (Sept. II: 0,2). Im Negativbereichbefinden sich Andrea Nahles mit deutlich schlechteren minus 0,6(Sept. II: minus 0,1), vor Markus Söder mit unveränderten minus 0,8und Horst Seehofer, der mit minus 1,7 seinen bisherigenNegativ-Rekord ein weiteres Mal unterbietet (Sept. II: minus 1,5).Kurs der Union: Stärker nach rechts?Wenn die CDU/CSU ihren Kurs stärker nach rechts orientiert, fändendas nur 17 Prozent aller Befragten und 13 Prozent derCDU/CSU-Anhänger gut (schlecht: 74 Prozent bzw. 78 Prozent). Etwasmehr als jeder vierte Befragte (27 Prozent) erwartet, dass der Unioneine solche Kursänderung eher nutzen, 64 Prozent glauben, dass es ihreher schaden würde.SPD und der Verbleib in der BundesregierungEine deutliche Mehrheit (80 Prozent) meint, dass die aktuelleSchwäche der SPD länger anhalten wird (glaube nicht: 17 Prozent). Alseine wesentliche Ursache dafür wird die Beteiligung der SPD an derBundesregierung angesehen, die ihr nach Meinung von 58 Prozent allerBefragten und 59 Prozent der SPD-Anhänger schadet (schadet nicht: 34Prozent bzw. 37 Prozent). Entsprechend meinen 73 Prozent allerBefragten und 76 Prozent unter den Anhängern der SPD, dass es für dieSPD langfristig besser wäre, in die Opposition zu gehen (besser inder Bundesregierung bleiben: jeweils 18 Prozent).Schwarz-Grün am häufigsten präferiertVon allen zur Bewertung vorgelegten Regierungsmodellen findet nureine Koalition aus CDU/CSU und Grüne mehr Zustimmung (42 Prozent) alsAblehnung (37 Prozent; egal: 19 Prozent). Alle anderen denkbarenBündnisse werden mehrheitlich negativ beurteilt, darunterinsbesondere auch Schwarz-Rot (schlecht: 63 Prozent; egal: 16Prozent; gut: 19 Prozent).Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in derZeit vom 16. bis 18. Oktober 2018 bei 1.117 zufällig ausgewähltenWahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung istrepräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. DerFehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 29Prozent, SPD: 13 Prozent, AfD: 11 Prozent, FDP: 8 Prozent, Linke: 10Prozent, Grüne: 25 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDFam Freitag, 9. November 2018.Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen auf www.forschungsgruppe.de.