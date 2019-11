ZDF-Politbarometer November II 2019 / Mehrheit: Bundesregierung tut zu wenig für den Klimaschutz/Skepsis gegenüber Kramp-Karrenbauer bleibt auch nach dem CDU-Parteitag (FOTO)

Mainz (ots) - Auch wenn 41 Prozent aller Befragten meinen, dass es bei unszurzeit zu viel um den Klimawandel geht und nur 26 Prozent, dass es darum zuwenig geht (gerade richtig: 32 Prozent), sind 60 Prozent der Ansicht, dass dieBundesregierung nicht genug für den Klimaschutz tut, für 13 Prozent tut sie zuviel, und 24 Prozent meinen, es ist gerade richtig (Rest zu 100 Prozent hier undim Folgenden jeweils "weiß nicht"). Dabei sagen insgesamt 65 Prozent, dass siesich wegen des Klimawandels sehr große oder große Sorgen machen, 34 Prozentsehen das nicht so. Besonders häufig machen sich die Anhänger der Grünen (88Prozent) große Sorgen und besonders selten die Anhänger der AfD (27 Prozent).Zukunft von Kramp-KarrenbauerWährend die CDU ihren Parteitag schon hinter sich hat, findet der Parteitag derAfD dieses Wochenende statt. Die SPD wird am Samstag das Ergebnis der Stichwahlum den Parteivorsitz bekanntgeben. Nach Meinung von einem Viertel der Befragten(25 Prozent) ist Annegret Kramp-Karrenbauer gestärkt aus dem CDU-Parteitaggegangen, 15 Prozent sehen sie eher geschwächt, und 47 Prozent sagen, dass sichdurch den CDU-Parteitag für sie nicht viel verändert hat. Zugleich glauben nur18 Prozent aller Befragten und 32 Prozent der Unions-Anhänger, dass sie die CDUerfolgreich in die Zukunft führen wird. Dass die CDU-Vorsitzende auchKanzlerkandidatin von CDU/CSU bei der nächsten Bundestagswahl werden wird,glauben 36 Prozent aller Befragten und 35 Prozent der Unions-Anhänger, eineMehrheit von 56 Prozent beziehungsweise 58 Prozent glaubt das nicht.Rechtsextremes Gedankengut bei der AfDBeim anstehenden Parteitag der AfD geht es auch um das Gewicht der Vertreter desrechten Parteiflügels bei den Vorstandswahlen. Schon jetzt sind 39 Prozent allerBefragten der Meinung, dass rechtsextremes Gedankengut bei der AfD sehr weitverbreitet ist, und weitere 41 Prozent meinen, es sei dort weit verbreitet.Lediglich 15 Prozent sagen "nicht so weit", und 2 Prozent, dass das gar nichtder Fall ist. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass sich 77 Prozentaller Befragten und 85 Prozent der Unions-Anhänger gegen eine Öffnung derCDU/CSU für eine Zusammenarbeit mit der AfD aussprechen (für Öffnung: 20 Prozentbzw. 13 Prozent).SPD-ParteivorsitzBei der Stichwahl um den Parteivorsitz führt das Kandidatenpaar Olaf Scholz undKlara Geywitz, wenn es nur nach den SPD-Anhängern ginge, mit 38 Prozent vorNorbert Walter-Borjans und Saskia Esken mit 22 Prozent. Allerdings können 40Prozent nicht beurteilen, welches Führungsduo für die SPD besser wäre.Projektion BundestagswahlWenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, gäbe es im Vergleich zuAnfang November nur geringfügige Veränderungen: Die Union käme weiterhin auf 27Prozent, die SPD nur noch auf 13 Prozent (minus 1), die AfD auf 14 Prozent, dieFDP auf 7 Prozent, die Linke auf 10 Prozent (alle unverändert) und die Grünenauf 23 Prozent (plus 1). Die anderen Parteien zusammen lägen bei 6 Prozent(unverändert). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin alseinziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit, für Grün-Rot-Rot würde es knapp nichtreichen.Top TenWenn es um die Beurteilung nach Sympathie und Leistung der zehn wichtigstenPolitikerinnen und Politikern geht ("Was halten Sie von?"), liegt Angela Merkelauf Platz eins. Auf der Skala von +5 bis -5 erhält sie einen Durchschnittswertvon 1,2 (Nov. I: 1,4). Danach folgen Robert Habeck mit 1,1 (Nov. I: 1,3), OlafScholz mit 0,7 (Nov. I: 0,9), Heiko Maas mit 0,5 (Nov. I: 0,6) und Markus Söder,auch er mit 0,5 (Nov. I: 0,4). Danach kommt Jens Spahn mit 0,3, der ebensowieder neu in der Top Ten vertreten ist wie Friedrich Merz mit 0,3, vorChristian Lindner mit 0,2 (Nov. I: 0,1). Im Negativbereich bleiben weiterhinHorst Seehofer mit unveränderten minus 0,1 und Annegret Kramp-Karrenbauer mitminus 0,5 (Nov. I: minus 0,7).Bewertung der CDU/CSU-Spitzenpolitiker durch die Anhänger der UnionSchaut man sich nur das Urteil der CDU/CSU-Anhänger über ihre Spitzenpolitikeran, dann ergibt sich eine eindeutige Rangordnung: Mit Abstand am positivstenbeurteilt wird Angela Merkel (3,0), danach folgen Markus Söder mit 2,2, vor JensSpahn mit 1,8, Friedrich Merz mit 1,7 und Annegret Kramp-Karrenbauer mitbescheidenen 1,0.Weltmacht ChinaDass Deutschland wirtschaftlich zu stark von China abhängig wird, befürchten 63Prozent aller Befragten, 35 Prozent sehen diese Gefahr nicht. Generell meinen 52Prozent, dass sich Europa künftig am stärksten gegenüber der Weltmacht China zurWehr setzen muss, 29 Prozent nennen hier die USA und 13 Prozent Russland.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit von 26.bis 28. November 2019 bei 1.340 zufällig ausgewählten Wahlberechtigtentelefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummernberücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigteBevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozentrund +/- zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 28Prozent, SPD: 13 Prozent, AfD: 8 Prozent, FDP: 7 Prozent, Linke: 11 Prozent,Grüne: 28 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, 13.Dezember 2019.Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.