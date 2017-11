ZDF-Politbarometer November 2017 / Deutliche Mehrheit für Neuwahlen, falls Jamaika scheitert / Asyl und Flüchtlinge: breite Unterstützung für Familiennachzug (FOTO)

Mainz (ots) -Selbst wenn sich die Parteien eines Jamaika-Bündnisses bei ihrenGesprächen noch einigen sollten, ihren Parteien die Aufnahme vonKoalitionsverhandlungen zu empfehlen, ist damit dann dieses Bündnisnoch lange nicht zustande gekommen. Auf dem Weg dahin sind nochMitgliederentscheide, Parteitage und Koalitionsverhandlungenerfolgreich zu bestehen. Sollte Jamaika am Ende nicht zustandekommen, sprechen sich 68 Prozent - darunter Mehrheiten in allenParteianhängerlagern - für Neuwahlen aus, 29 Prozent sind dagegen.Die langwierigen Sondierungsverhandlungen haben die vormals sehrdeutliche Unterstützung für eine Koalition aus CDU, CSU, FDP undGrünen geringer werden lassen: Nur noch 50 Prozent (minus 7) fändenes gut, wenn es zu einer solchen Regierung käme, 31 Prozent (plus 6)fänden das schlecht, und 16 Prozent (plus 2) wäre es egal (Rest zu100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").Kompetenzen der möglichen RegierungspartnerBeim besonders umstrittenen Thema, der Asyl- undFlüchtlingspolitik, sind die Kompetenzzuschreibungen für die vierbeteiligten Parteien eines Jamaika-Bündnisses weiterhin sehr geteilt:So sagen 21 Prozent aller Befragten, dass bei diesem Thema am ehestendie CDU Positionen vertritt, die in ihrem Sinn sind, 24 Prozent sehensich da am ehesten von den Grünen vertreten, 13 Prozent von der CSUund 12 Prozent von der FDP. 16 Prozent identifizieren sich mit keinerder von diesen Parteien vertretenen Positionen. Bei einem anderenwichtigen Streitthema, dem Klimaschutz, sehen 53 Prozent ihreVorstellungen am besten von den Grünen vertreten, 17 Prozent von derCDU, 6 Prozent von der FDP und lediglich 3 Prozent von der CSU (vonkeiner dieser Parteien: 11 Prozent).Klimaschutz und Kohlekraftwerke57 Prozent aller Befragten sind der Meinung, dass in Deutschlandfür den Klimaschutz zu wenig getan wird, 33 Prozent halten dieAktivitäten für gerade richtig, und nur 8 Prozent geben an, dasshierfür zu viel unternommen wird. Entsprechend plädiert eine klareMehrheit (64 Prozent) dafür, die Kohlekraftwerke in Deutschlandabzuschalten, um die Klimaziele bis zum Jahr 2020 zu erreichen, auchwenn das zu negativen Folgen wie dem Verlust von Arbeitsplätzen oderhöheren Stromkosten führt. 31 Prozent sprechen sich gegen dasAbschalten der Kohlekraftwerke aus.FamiliennachzugFür das Recht von anerkannten Asylbewerbern oder Flüchtlingen,Ehepartner oder Kinder nachholen zu dürfen, sprechen sich 67 Prozentaller Befragten aus, nur 28 Prozent sind dagegen. In allenParteianhängergruppen außer der der AfD gibt es deutliche Mehrheiten(von 67 Prozent bei der CDU/CSU bis 88 Prozent bei den Grünen) füreinen Familiennachzug. Ganz anders sehen das die Anhänger der AfD, wonur 19 Prozent für den Familiennachzug sind.TOP TENAuf der Liste der nach Meinung der Befragten zehn wichtigstenPolitikerinnen und Politiker geht der Trend eher abwärts, besondersfür den Vorsitzenden der CSU. Wolfgang Schäuble liegt weiter aufPlatz eins mit einem Durchschnittswert von 2,0 (Okt. II: 2,2) auf derSkala von +5 bis -5. Auf Platz zwei knapp dahinter folgt AngelaMerkel mit ebenfalls 2,0 (Okt. II: 1,8). Danach kommt Cem Özdemir mit1,2 (Okt. II: 1,3), Sigmar Gabriel mit unveränderten 1,2, ChristianLindner mit 1,1 (Okt. II: 1,3), Ursula von der Leyen mit 0,5 (Okt.II: 0,4), Martin Schulz mit unveränderten 0,4, Andrea Nahles mit 0,3(Okt. II: 0,4) und Sahra Wagenknecht mit unveränderten 0,1.Schlusslicht bleibt mit einem neuen persönlichen Tiefstwert von minus0,2 (Okt. II: 0,1) Horst Seehofer.Rückhalt von Horst Seehofer in CSUDer negative Rekordwert für Horst Seehofer korrespondiert auch miteinem nach Meinung der Befragten extrem zurückgegangenen Rückhaltinnerhalb der CSU. Jetzt glauben nur noch 10 Prozent, dass die CSU inwichtigen politischen Fragen hinter ihrem Vorsitzenden Horst Seehofersteht, 75 Prozent glauben das nicht. Im Mai 2016 sah das noch ganzanders aus: Damals waren 62 Prozent von einem entsprechenden RückhaltSeehofers in seiner Partei ausgegangen, und nur 23 Prozent hattendaran Zweifel.ProjektionWenn am nächsten Sonntag bereits gewählt würde, dann käme dieCDU/CSU unverändert auf 33 Prozent und die SPD auf 21 Prozent(unverändert). Die AfD erreichte 11 Prozent (minus 1), die FDP 10Prozent (unverändert), die Linke 9 Prozent (unverändert) und dieGrünen erhielten 12 Prozent (plus 1). Die anderen Parteien lägenzusammen unverändert bei 4 Prozent.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in derZeit vom 14. bis 16. November 2017 bei 1303 zufällig ausgewähltenWahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung istrepräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. DerFehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 36Prozent, SPD: 23 Prozent, AfD: 6 Prozent, FDP: 10 Prozent, Linke: 9Prozent, Grüne: 13 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDFam Freitag, 8. Dezember 2017.Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen auf www.forschungsgruppe.dehttp://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/politbarometerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell