ZDF-Politbarometer März I 2020: Coronavirus: Deutsche eher entspannt / SPD legt zu - Union auf Rekordtief (FOTO)

Mainz (ots) - Weiterhin halten die meisten Befragten (78 Prozent) ihreGesundheit durch das Coronavirus nicht für gefährdet, im Februar sagten das 90Prozent. Sorgen um ihre Gesundheit äußern aktuell 20 Prozent, vor vier Wochenwaren es 10 Prozent (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weißnicht"). Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich der Präventionsmaßnahmen: 69Prozent (Feb.: 80 Prozent) sind der Meinung, bei uns werde genug gegen dieAusbreitung des Virus getan, 26 Prozent (Feb.: 14 Prozent) halten diegetroffenen Schutzmaßnahmen für nicht ausreichend. 39 Prozent der Befragtenerklären, dass sie wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit größerenMenschenmengen zurzeit meiden, 50 Prozent ändern ihr Verhalten nach eigenenAngaben nicht ("meide solche Veranstaltungen generell": 10 Prozent).Projektion BundestagswahlWenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, würde die Union einenPunkt abgeben und käme auf 26 Prozent, ihren bisher schlechtestenProjektionswert im Politbarometer. Die SPD könnte dagegen zwei Punkte zulegenauf 16 Prozent. Die AfD bliebe unverändert bei 14 Prozent und die FDP ebensounverändert bei 6 Prozent. Die Linke erreichte nur noch 8 Prozent (minus 2), dieGrünen lägen bei 23 Prozent (plus 1) und die anderen Parteien zusammen erneutbei 7 Prozent. Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin alseinziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit, für Grün-Rot-Rot würde es ganz knappreichen.Neuer CDU-Vorsitzender: Merz knapp vor LaschetEnde April wählt die CDU einen neuen Parteivorsitzenden. 27 Prozent allerBefragten sprechen sich dabei für Friedrich Merz aus, 24 Prozent wünschen sichArmin Laschet in dieser Position und 11 Prozent Norbert Röttgen. 30 Prozent istdas egal. Bei den CDU/CSU-Anhängern liegt Merz mit 40 Prozent vor Laschet mit 27Prozent, 10 Prozent sind für Röttgen und 19 Prozent haben keine Präferenz. Beiden Anhängern von SPD, Grünen und Linke erhält jeweils Laschet die meisteZustimmung, die Anhänger von AfD und FDP bevorzugen ganz klar Merz.Wenn es darum geht, wer sich als Kanzler eignen würde, sind die Befragten beiMerz und Laschet eher gespalten: 39 Prozent halten Merz für geeignet alsBundeskanzler, 44 Prozent sprechen ihm diese Fähigkeit ab. Für 35 Prozent hatLaschet das Zeug zum Kanzler, für 37 Prozent nicht. 29 Prozent meinen, dassRöttgen Kanzlerfähigkeit mitbringt, 45 Prozent bezweifeln das. Und CSU-ChefMarkus Söder trauen das 30 Prozent zu, eine Mehrheit von 51 Prozent istskeptisch.Der politische Kurs der CDU sollte sich nach Ansicht von 43 Prozent derUnionsanhänger stärker an traditionell-konservativen Inhalten ausrichten, 24Prozent wollen dagegen, dass diese zukünftig eine weniger große Rolle spielen.Für 30 Prozent der eigenen Anhänger soll sich da nicht viel ändern.Top Ten mit viel BewegungBei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung ("Was halten Sie von?") der zehnwichtigsten Politikerinnen und Politiker liegt weiterhin Angela Merkel auf Platzeins. Auf der Skala von +5 bis -5 erhält sie einen unverändertenDurchschnittswert von 1,4. Danach kommen Robert Habeck mit verschlechterten 0,9(Feb.: 1,2) und auf Platz drei Olaf Scholz, der mit 0,9 (Feb.: 0,6) zulegenkann. In Rang und Note stark verbessert hat sich Markus Söder, er belegt mit 0,8(Feb.: 0,1) jetzt Platz vier. Es folgen Heiko Maas mit 0,7 (Feb.: 0,6), AnnalenaBaerbock mit 0,7 (Feb.: 0,8) und Horst Seehofer, der mit 0,3 (Feb.: minus 0,3)wesentlich besser eingestuft wird als zuletzt. Ursula von der Leyen bleibt mitminus 0,3 (Feb.: minus 0,1) im Negativbereich und erstmals wird dort auchChristian Lindner verortet. Mit einer Bewertung von minus 0,6 (Feb.: 0,0) fällter stark zurück und liegt jetzt knapp vor Schlusslicht AnnegretKramp-Karrenbauer, die nur noch auf minus 0,8 (Feb.: minus 0,7) kommt.Drei Viertel rechnen mit deutlich mehr FlüchtlingenNachdem die Türkei ihre Grenze für Flüchtlinge nach Europa geöffnet hat, rechnen76 Prozent damit, dass wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommenwerden ("glaube das nicht": 20 Prozent). So einig sich die Anhänger derverschiedenen Parteien in dieser Einschätzung sind, so sehr unterscheiden siesich bei der Frage, ob Deutschland das verkraften könnte. Insgesamt 57 Prozentsind der Meinung, unser Land kann es verkraften, wenn wieder deutlich mehrFlüchtlinge kommen, darunter mehrheitlich die Anhänger von CDU/CSU (63 Prozent),SPD (57 Prozent), Linke (76 Prozent) und Grünen (83 Prozent). 38 Prozent allerBefragten glauben das nicht, diese Ansicht teilen drei Viertel der AfD-Anhänger,die Anhänger der FDP sind hier gespalten.Flüchtlingssituation: Mehrheit gegen stärkere finanzielle Unterstützung derTürkeiVorbehalte gibt es in diesem Zusammenhang in punkto stärkerer finanziellerUnterstützung der Türkei für die Unterbringung der Flüchtlinge. 52 Prozent sinddagegen, dass die EU dem Land deutlich mehr Mittel als bisher zur Verfügungstellt, damit die Flüchtlinge in der Türkei bleiben. 40 Prozent sprechen sichdafür aus.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 3.bis 5. März 2020 bei 1.276 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten telefonischerhoben. Dabei werden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummern berücksichtigt.Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung inDeutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund+/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- zweiProzentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 28 Prozent, SPD: 20Prozent, AfD: 8 Prozent, FDP: 6 Prozent, Linke: 7 Prozent, Grüne: 27 Prozent.Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, 27. März 2020. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen finden Sie auch auf https://forschungsgruppe.de.