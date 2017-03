ZDF-Politbarometer März 2017 / Große Mehrheit gegen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland / SPD legt erneut zu - Merkel und Schulz gleichauf (FOTO)

Mainz (ots) -Im April stimmen die Türken über eine neue, von Präsident Erdogangewünschte Verfassung ab. 83 Prozent der Befragten und klareMehrheiten in allen Parteianhängergruppen sind der Meinung, türkischePolitiker sollen dafür in Deutschland keinen Wahlkampf machen dürfen.Nur 15 Prozent finden solche Auftritte in Ordnung (Rest zu 100Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht"). Zwei Drittel (66Prozent) wollen zudem, dass die Bundesregierung die Türkei wegenihres politischen Kurses stärker kritisiert, weniger Kritik halten 9Prozent für angebracht, und für 20 Prozent soll sich da nichtsändern. Wegen der Spannungen zwischen Deutschland und der Türkeirechnet fast die Hälfte (49 Prozent) damit, dass dasFlüchtlingsabkommen mit der Türkei scheitert und dann wieder mehrFlüchtlinge nach Europa kommen, 42 Prozent glauben das nicht.ProjektionWenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, könnte dieCDU/CSU weiterhin mit 34 Prozent rechnen, die SPD könnte zum drittenMal in Folge zulegen auf 32 Prozent (plus 2), das ist ihr besterProjektionswert seit fast fünf Jahren. Die Linke verbesserte sich auf8 Prozent (+1), die Grünen kämen nur noch auf 7 Prozent (minus 2) unddie FDP auf 5 Prozent (minus 1). Die AfD würde erneut einen Punktabgeben auf 9 Prozent, und die anderen Parteien zusammen erreichten 5Prozent (plus 1). Damit gäbe es weiterhin nur eine klare Mehrheit fürCDU/CSU und SPD - für Rot-Rot-Grün oder eine Koalition aus CDU/CSU,Grüne und FDP würde es nicht reichen. Unabhängig von möglichenKoalitionspartnern wünschen sich nach der Bundestagswahl 41 Prozenteine Regierung unter Führung der CDU/CSU und 47 Prozent eineSPD-geführte Regierung.K-Frage: Merkel und Schulz gleichaufBei der Frage, wen man nach der Bundestagswahl lieber als Kanzleroder Kanzlerin hätte, sprechen sich jetzt 44 Prozent für AngelaMerkel aus und ebenfalls 44 Prozent für Martin Schulz. Im Februarhatte Schulz mit 49 Prozent noch einen deutlichen Vorsprung vorMerkel, die im Vormonat nur auf 38 Prozent kam.TOP TENDie beste Bewertung auf der Liste der zehn wichtigstenPolitikerinnen und Politiker erhält Winfried Kretschmann. Er erreichtauf der Skala von +5 bis -5 einen Durchschnittswert von 1,9 (Feb.:2,0) und verschlechtert sich damit geringfügig. Angela Merkel rücktmit leicht verbesserten 1,8 (Feb.: 1,7) auf Platz zwei vor. MartinSchulz, zuletzt auf Platz eins der Liste, hat mit 1,7 (Feb.: 2,0)Einbußen und liegt jetzt auf Rang drei, gefolgt von Wolfgang Schäublemit 1,6 (Feb.: 1,7). Im Mittelfeld schließen sich Thomas de Maizièremit 1,0 (Feb.: 1,2), Sigmar Gabriel ebenfalls mit 1,0 (Feb.: 0,9),Heiko Maas mit 0,9 (Feb.: 1,0) und Ursula von der Leyen mit 0,8(Feb.: 0,9) an. Danach Horst Seehofer mit 0,5 (Feb.: 0,4) undSchlusslicht Sahra Wagenknecht, die auf minus 0,3 (Feb.: minus 0,4)kommt.Agenda 2010 und "Arbeitslosengeld Q"Im Rückblick bewerten 46 Prozent der Befragten die unterBundeskanzler Schröder im Rahmen der Agenda 2010 umgesetztenMaßnahmen positiv, 37 Prozent ziehen eine negative Bilanz. DieseEinschätzung teilen auch die Anhänger der SPD (positiv: 46 Prozent;negativ: 41 Prozent). SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz plant mit dem"Arbeitslosengeld Q" eine Korrektur dieser Reformen. Fast zweiDrittel (65 Prozent) begrüßen das, 30 Prozent sind dagegen, dieZahlung des Arbeitslosengeldes um maximal zwei Jahre für die Dauereiner Weiterbildung zu verlängern.Europäische Union: Deutlich mehr Vor- als NachteileDie Mitgliedschaft in der EU bringt vor allem Vorteile für diedeutsche Bevölkerung sagen 43 Prozent, das sind deutlich mehr als infrüheren Jahren. Lediglich für 13 Prozent überwiegen die Nachteile,und 41 Prozent meinen, dass sich Vor- und Nachteile in etwaausgleichen. Dabei ist nur für 5 Prozent in der EU derzeit im Großenund Ganzen alles in Ordnung. 48 Prozent sehen die Gemeinschaft miteiner Reihe größerer Probleme konfrontiert, und für 39 Prozentbefindet sie sich in einer schweren Krise. Für 5 Prozent steht die EUsogar kurz vor dem Zerfall. Wegen der Schwierigkeiten, sich in der EUin wichtigen Fragen zu einigen, plädieren 45 Prozent für einenengeren Zusammenschluss Deutschlands mit nur einem Teil derEU-Länder, 46 Prozent lehnen das ab.Feinstaub-Belastung: Fahrverbot für Diesel-PKW umstrittenBei einer Überschreitung der Grenzwerte für Feinstaub sind 46Prozent der Deutschen für ein Fahrverbot von Diesel-PKW, die nichtder neuesten Abgasnorm entsprechen. 49 Prozent sprechen sich gegenein solches Fahrverbot aus.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in derZeit vom 7. bis 9. März 2017 bei 1212 zufällig ausgewähltenWahlberechtigten telefonisch erhoben. Die Befragung ist repräsentativfür die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereichbeträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- dreiProzentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- zweiProzentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 36 Prozent,SPD: 38 Prozent, Linke: 7 Prozent, Grüne: 6 Prozent, FDP: 5 Prozent,AfD: 6 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag,7. April 2017, davor gibt es am 17. März noch einPolitbarometer-Extra Saarland.Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen auf www.forschungsgruppe.de