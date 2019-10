ZDF-Politbarometer: Linke und CDU in Thüringen fast gleichauf

ERFURT (dts Nachrichtenagentur) - Linke und CDU liegen in der aktuellen "Sonntagsfrage" des ZDF-Politbarometers zur Landtagswahl in Thüringen fast gleichauf. Wenn am schon nächsten Sonntag Landtagswahl wäre, käme die Linke laut der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen auf 27 Prozent. Die CDU kommt auf 26 Prozent.

Die AfD liegt bei 20 Prozent, die SPD bei neun Prozent und die Grünen bei acht Prozent. Die FDP erreicht fünf Prozent, ein Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde ist laut ZDF-Politbarometer nicht auszuschließen. Die anderen Parteien liegen zusammen bei fünf Prozent. Die amtierende Regierung aus Linke, SPD und Grünen würde ihre Mehrheit verlieren, aber auch eine Regierung aus CDU, SPD und Grünen würde eine parlamentarische Mehrheit verfehlen. Bei der letzten Landtagswahl 2014 war die CDU auf 33,5 Prozent gekommen, die Linke auf 28,2 Prozent, die SPD auf 12,4 Prozent, die AfD auf 10,6 Prozent, die Grünen auf 5,7 Prozent, die FDP auf 2,5 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 7,1 Prozent. Die Daten für die Umfrage wurden von der Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 14. bis zum 16. Oktober bei 1.040 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur