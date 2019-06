ZDF-Politbarometer Juni I 2019: Grüne legen stark zu - SPD und Union verlieren / Knapp die Hälfte rechnet mit vorzeitigem Aus für Große Koalition (FOTO)

Mainz (ots) -Im ersten Politbarometer nach der Europawahl erreichen die Grünenin der Politbarometer-Projektion einen Rekordwert und liegen nurknapp hinter der CDU/CSU. Wenn am nächsten Sonntag wirklichBundestagswahl wäre, würde sich die Union auf 27 Prozent (minus 3)verschlechtern, die SPD fiele mit nur noch 13 Prozent (minus 3) aufihren bisher schlechtesten Wert und die Grünen kämen mit einemstarken Plus auf 26 Prozent (+6). Die AfD müsste einen Punkt abgebenauf 13 Prozent, die FDP erzielte unverändert 7 Prozent und die Linkeebenfalls 7 Prozent (minus 1). Die anderen Parteien zusammen lägenbei 7 Prozent (plus 2). Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU undGrünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine Mehrheit.Top Ten: Habeck auf Platz einsNeu zu den zehn wichtigsten Politikerinnen und Politikern zähltnach Meinung der Befragten Jens Spahn, nicht mehr dabei ist SahraWagenknecht. Bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung auf derSkala von +5 bis -5 liegt jetzt Robert Habeck auf Platz eins miteinem Durchschnittswert von 1,3 (Mai: 1,1). Weiterhin kann ihn einvergleichsweise großer Anteil der Befragten (48 Prozent) mangelsBekanntheit nicht einstufen. Danach folgt ebenfalls mit 1,3 undUnterschieden nur im Hundertstelbereich Angela Merkel (Mai: 1,4). AufPlatz drei Heiko Maas mit 0,8 (Mai: 0,8), vor Olaf Scholz mit 0,7(Mai: 0,8) und Christian Lindner mit 0,3 (Mai: 0,2). Markus Söderkann sich verbessern auf 0,1 (Mai: minus 0,1), Jens Spahn steigt miteinem Wert von 0,1 ein und Annegret Kramp-Karrenbauer verschlechtertsich sehr stark und rutscht mit minus 0,1 (Mai: 0,7) in denNegativbereich. Andrea Nahles kommt auf minus 0,3 (Mai: minus 0,4)und Horst Seehofer auf minus 0,5 (Mai: minus 0,6).Unklare Zukunft der SPDDie Hälfte der Befragten (50 Prozent) glaubt, dass sich die SPDnach den vielen schlechten Wahlergebnissen wieder erholen wird. Fastgenauso viele (46 Prozent) sehen das kritisch (Rest zu 100 Prozenthier und im Folgenden jeweils "weiß nicht"). Einzig die SPD-Anhängersind deutlich optimistischer, gut drei Viertel (78 Prozent) erwarten,dass es mit ihrer Partei wieder aufwärts geht. Der Rücktritt vonAndrea Nahles von ihren politischen Ämtern ist für 31 Prozent derBefragten gut für die Zukunft der SPD, für 36 Prozent schlecht undfür 27 Prozent hat er keine großen Auswirkungen. Die Einschätzung derSPD-Anhänger ist ganz ähnlich: 36 Prozent bewerten den Rückzug vonNahles positiv und 39 Prozent negativ (keine Auswirkung: 23 Prozent).Kramp-Karrenbauer mit DefizitenDer CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer trauen nach 41Prozent im März jetzt nur noch 18 Prozent zu, ihre Partei erfolgreichin die Zukunft zu führen. 73 Prozent (März I: 44 Prozent) sindskeptisch. Auch in den eigenen Reihen bezweifeln knapp zwei Drittel(64 Prozent) einen Erfolgskurs unter ihrer Führung, 27 Prozentbeurteilen das positiv. Ebenfalls zurückgegangen ist der Anteil derBefragten, die Kramp-Karrenbauer als Bundeskanzlerin für geeignethalten. Für 18 Prozent (März I: 34 Prozent) ist dies der Fall, einedeutliche Mehrheit von 71 Prozent (März I: 51 Prozent) spricht ihrdiese Fähigkeit ab. Von den CDU/CSU-Anhängern meinen 28 Prozent, dasssie Kanzlerin kann, 59 Prozent glauben das nicht.Zweifel an Fortbestand der Großen Koalition gewachsenWar bisher immer eine klare Mehrheit der Meinung, dass dieRegierung aus Union und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl 2021halten wird, so sind die Befragten jetzt gespalten. 47 Prozenterwarten, dass die Koalition fortbestehen wird und 46 Prozent rechnenmit einem vorzeitigen Auseinanderbrechen. Dabei gehen die meistenAnhänger der Regierungsparteien (CDU/CSU: 55 Prozent; SPD: 54Prozent) davon aus, dass die Große Koalition bleiben wird, währenddie Anhänger aller anderen Parteien dies mehrheitlich bezweifeln.Unentschieden sind die Befragten auch in puncto Neuwahl. Käme esjetzt im Bund zu einer Neuwahl, fänden das 38 Prozent gut, 36 Prozentschlecht und 24 Prozent wäre es egal. Ein klares Votum für eineNeuwahl geben nur die Anhänger der AfD (69 Prozent) und der Linken(54 Prozent) ab.Klimapolitik: Mehrheit will schnelleren Ausbau erneuerbarerEnergienDas Thema Klimaschutz und Umwelt ist für die Befragten erstmalsdas mit deutlichem Abstand wichtigste Problem in Deutschland. Diemeisten wünschen sich mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien.60 Prozent finden, dass es da zu langsam vorangeht, für 30 Prozentist es gerade richtig und nur 6 Prozent meinen, der Ausbau derErneuerbaren geht zu schnell. Beim geplanten Kohleausstieg bis 2038ist die Einschätzung zurückhaltender. Hier sagen 40 Prozent, das gehezu langsam, 37 Prozent halten den Zeitrahmen für gerade richtig undfür 16 Prozent bedeutet das einen zu schnellen Ausstieg aus derKohleverstromung.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in derZeit vom 3. bis 5. Juni 2019 bei 1.297 zufällig ausgewähltenWahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung istrepräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. DerFehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 27Prozent, SPD: 13 Prozent, AfD: 9 Prozent, FDP: 7 Prozent, Linke: 6Prozent, Grüne: 33 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDFam Freitag, 21. 