ZDF-Politbarometer Juli 2019: Verhaltene Unterstützung für von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin / Deutliche Mehrheit für teurere Flugtickets (FOTO)

Mainz (ots) -Am Dienstag wurde Ursula von der Leyen mit knapper Mehrheit zurEU-Kommissionspräsidentin gewählt. Auch in Deutschland ist dieseEntscheidung umstritten. So finden es lediglich 41 Prozent allerBefragten gut, dass von der Leyen dieses Amt übernimmt, 35 Prozentfinden das nicht gut und 20 Prozent ist es egal (Rest zu 100 Prozenthier und im Folgenden jeweils "weiß nicht"). Die deutschenAbgeordneten der SPD im Europaparlament und die Führung der SPDhatten sich gegen die Wahl der CDU-Politikerin ausgesprochen. Dassdeshalb jetzt der Fortbestand der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPDgefährdet ist, glauben nur 24 Prozent und 68 Prozent glauben dasnicht.Klimaschutz, CO2-Steuer und FlugticketsFür das wichtigste politische Problem halten die Deutschen weiterden Klimaschutz. Fast unverändert ist eine deutliche Mehrheit (63Prozent) der Meinung, dass bei uns in Deutschland zu wenig für denKlimaschutz getan wird (zu viel: 13 Prozent; gerade richtig: 21Prozent). In diesem Zusammenhang wird auch über eine CO2-Steuer auffossile Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl gesprochen.Eine solche Steuer wird aber unverändert von einer klaren Mehrheit(59 Prozent) abgelehnt und zwar selbst wenn es in anderen Bereichenfür die Steuerzahler entsprechende Entlastungen gäbe. Nur 38 Prozentaller Befragten sind für diese CO2-Steuer. In allenPartei-Anhängergruppen mit Ausnahme der Grünen erfährt dieserVorschlag eine eindeutige Ablehnung. Anders sieht es bei Flugticketsaus. Hier fänden 71 Prozent eine deutlich höhere Steuer aufFlugtickets gut und nur 26 Prozent fänden das nicht gut.Flüchtlinge und Seenotrettung im MittelmeerIn den letzten Monaten hat Italien seine Häfen für Schiffeprivater Seenotrettungsorganisationen geschlossen und verlangt, dassgerettete Flüchtlinge von anderen EU-Staaten aufgenommen werdenmüssen. Prinzipiell finden es 67 Prozent gut, dass sich privateOrganisationen im Mittelmeer in der Seenotrettung engagieren, während30 Prozent das nicht gut finden. Gleichzeitig halten aber 61 Prozentden Vorwurf für richtig, dass sich mehr Flüchtlinge auf denunsicheren Weg übers Mittelmeer begeben, weil sie auf Seenotrettunghoffen (nicht richtig: 29 Prozent). Wenn Deutschland einen großenTeil der Flüchtlinge aufnehmen würde, der zurzeit übers Mittelmeernach Italien kommt, fänden das 47 Prozent gut und 46 Prozent lehnendas ab. Mehrheitliche Unterstützung fände ein solches Vorgehen beiden Anhängern von Grünen und Linke, bei den SPD-Anhängern ist esumstritten und abgelehnt wird es mehrheitlich von den Anhängern derFDP, der Union und vor allem der AfD.Projektion BundestagswahlWenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme dieUnion auf 28 Prozent (plus 1), die SPD fiele auf 13 Prozent zurück(minus 1), die AfD käme auf 12 Prozent (minus 1), die FDP auf 8Prozent (plus 1), die Linke auf 8 Prozent (plus 1) und die Grünen auf25 Prozent (minus 1). Die anderen Parteien zusammen lägen beiunverändert 6 Prozent. Damit hätte eine Koalition aus CDU/CSU undGrünen weiterhin als einziges Zweier-Bündnis eine klare Mehrheit.Die AfD und rechtsextremes GedankengutZurzeit nehmen die Auseinandersetzungen innerhalb der AfD über denzukünftigen Kurs und über den Einfluss ihres rechten Flügels deutlichzu. 83 Prozent aller Befragten und selbst 36 Prozent der AfD-Anhängersind dabei der Meinung, dass rechtsextremes Gedankengut in der AfDsehr weit oder weit verbreitet ist. Nur 13 Prozent aller Befragtenund 61 Prozent der AfD-Anhänger sehen das nicht so.Top Ten:Wenn es um die Beurteilung nach Sympathie und Leistung geht ("Washalten Sie von?"), liegt Angela Merkel auf der Skala von +5 bis -5weiter auf Platz eins: Sie erhält jetzt einen deutlich verbessertenDurchschnittswert von 1,7 (Juni II: 1,4). Danach folgt Robert Habeckmit unverändert 1,3, vor Heiko Maas mit 0,9 (Juni II: 0,8), OlafScholz mit 0,7 (Juni II: 0,5), Jens Spahn mit 0,4 (Juni II: 0,3) undChristian Lindner mit 0,2 (Juni II: 0,3). Leicht im Negativbereichbefinden sich Annegret Kramp-Karrenbauer mit unverändert minus 0,1und Markus Söder mit ebenfalls minus 0,1 (Juni II: 0,0). Die beidenletzten Plätze werden belegt von Horst Seehofer mit unverändert minus0,5 und Andrea Nahles mit minus 0,8 (Juni II: minus 0,5).Gesundheitszustand von Angela MerkelDass Angela Merkel als Bundeskanzlerin die Öffentlichkeit überihren aktuellen Gesundheitszustand informieren muss, meinen 19Prozent aller Befragten. 80 Prozent vertreten die Auffassung, dassdas auch für die Bundeskanzlerin Privatsache ist.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in derZeit vom 16. bis 18. Juli 2019 bei 1.290 zufällig ausgewähltenWahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung istrepräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung der Bundestagswahl: CDU/CSU: 29 Prozent, SPD: 14 Prozent, AfD: 8 Prozent, FDP: 8 Prozent, Linke: 8 Prozent, Grüne: 28 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Freitag, 9. August 2019. Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen Frageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de.