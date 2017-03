ZDF-Politbarometer Extra Saarland März 2017 / CDU stärkste Partei - unklar, ob es für Rot-Rot reicht / Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer deutlich in Führung (FOTO)

Mainz (ots) -Gut eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland ist die CDU klarstärkste Partei. Dennoch ist bei einem möglichen Scheitern von Grünenund FDP an der Fünf-Prozent-Hürde eine Mehrheit von SPD und Linkennicht auszuschließen.Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sichdie folgenden Projektionswerte für die Parteien: Die CDU käme zurzeitauf 37 Prozent, die SPD auf 32 Prozent, die Linke auf 12 Prozent, dieGrünen auf 4 Prozent, die FDP auf 4 Prozent und die AfD auf 7Prozent. Die anderen Parteien, darunter auch die Piraten, kämenzusammen auf 4 Prozent.Diese Projektionswerte geben lediglich das Stimmungsbild für dieParteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose fürden kommenden Wahlausgang dar. Grundsätzlich sind bei diesen Wertenauch die statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zuberücksichtigen, weshalb ein Scheitern von Grünen und FDP an derFünf-Prozent-Hürde keineswegs sicher ist. Zudem können dieFähigkeiten der Parteien, in der letzten Woche vor der Wahl einzelneWählergruppen unterschiedlich gut zu mobilisieren, wahlentscheidendwerden. Zurzeit wissen 53 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob siewählen wollen.Bei der letzten Landtagswahl 2012 war die CDU auf 35,2 Prozentgekommen, die SPD auf 30,6 Prozent, die Linke auf 16,1 Prozent, diePiraten auf 7,4 Prozent, die Grünen auf 5,0 Prozent, die FDP auf 1,2Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 4,5 Prozent.Gewünschte Ministerpräsidentin: Bei der Frage, wen man lieber alsMinisterpräsidentin hätte, hat die CDU-Kandidatin und Amtsinhaberin,Annegret Kramp-Karrenbauer (55 Prozent), einen deutlichen Vorsprungvor ihrer Herausforderin von der SPD, Anke Rehlinger, die 31 Prozentals Ministerpräsidentin wollen (weder-noch: 5 Prozent; weiß nicht: 9Prozent).Spitzenkandidaten: Bei der Frage, was man von den führendenPolitikern im Saarland hält, wird Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)auf der Skala von plus fünf bis minus fünf mit einem gutenDurchschnittswert von 2,4 bewertet. Anke Rehlinger (SPD) erhält 1,8und Oskar Lafontaine (Linke) 0,2. Alle drei können sich auf einengroßen Rückhalt bei ihren jeweiligen Parteianhängern stützen(Kramp-Karrenbauer: 3,9; Rehlinger: 3,0; Lafontaine: 3,6).Koalitionspräferenzen: Lediglich eine große Koalition wird derzeitvon einer Mehrheit positiv bewertet und zwar fast unabhängig davon,ob sie von der CDU oder der SPD geführt wird: Eine CDU-geführte großeKoalition fänden 46 Prozent gut und nur 28 Prozent schlecht (Rest zu100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "egal" beziehungsweise"weiß nicht"). Eine große Koalition unter Führung der SPD wird von 41Prozent befürwortet und von 32 Prozent abgelehnt. Alle anderenKoalitionen erfahren eine deutliche mehrheitliche Ablehnung: Einemögliche Regierung aus SPD und Linke finden 57 Prozent nicht gut undnur 28 Prozent gut, Rot-Rot-Grün wird von 62 Prozent abgelehnt undnur von 23 Prozent befürwortet und 56 Prozent sprechen sich gegeneine Koalition aus CDU, Grünen und FDP aus, die nur 21 Prozent gutfinden.Themen und Kompetenzen: Bei den aktuell wichtigsten Problemen imSaarland liegt das Thema "Arbeitslosigkeit" mit 19 Prozent auf Platzeins. Danach folgen die Themen "Schule/Bildung" (17 Prozent),"Flüchtlinge/Asyl" (15 Prozent), "Verschuldung" (11 Prozent) und"Verkehr" (9 Prozent).Bei der Schaffung von Arbeitsplätzen wird der CDU mit 33 Prozentgeringfügig mehr Kompetenz zugesprochen als der SPD mit 31 Prozent(Linke: 7 Prozent; alle anderen Parteien jeweils weniger als 3Prozent; keine Partei: 10 Prozent; weiß nicht: 16 Prozent). Wenn esum die allgemeine Wirtschaftskompetenz geht, hat die CDU mit 42Prozent einen sehr deutlichen Vorsprung vor der SPD mit 24 Prozent(Linke: 5 Prozent; alle anderen Parteien jeweils weniger als 3Prozent; keine Partei: 13 Prozent; weiß nicht: 13 Prozent). BeimThema "Schule/Bildung" liegt die SPD mit 31 Prozent knapp vor der CDUmit 30 Prozent (Linke: 6 Prozent; alle anderen Parteien jeweilsweniger als 5 Prozent; keine Partei: 6 Prozent; weiß nicht: 21Prozent). Die größte Kompetenz beim Thema "Flüchtlinge" trauen mit 41Prozent die Befragten der CDU zu vor der SPD mit nur 18 Prozent(Linke: 6 Prozent, AfD 5 Prozent alle anderen Parteien jeweilsweniger als 3 Prozent; keine Partei: 6 Prozent; weiß nicht: 19Prozent). Beim Thema "Soziale Gerechtigkeit" fällt derKompetenzvorsprung der SPD mit 38 Prozent besonders deutlich aus.Hier kommt die CDU nur auf 21 Prozent knapp vor der Linken mit 18Prozent (alle anderen Parteien jeweils weniger als 4 Prozent; keinePartei: 7 Prozent; weiß nicht: 11 Prozent).Die Umfragen zu diesem Politbarometer extra wurden wie immer vonder Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviewswurden in der Zeit vom 14. März bis 16. März 2017 unter 1.054zufällig ausgewählten Wahlberechtigten im Saarland telefonischerhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortigewahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einemAnteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einemAnteilswert von 10 Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte.Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen finden Sie auch auf www.forschungsgruppe.de