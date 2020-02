ZDF-Politbarometer Extra Hamburg Februar 2020: SPD trotz drohender deutlicher Verluste klar die Nummer eins in Hamburg / Wahlentscheidend ist die Politik in Hamburg - nicht die im Bund (FOTO)

Mainz (ots) - Gut eine Woche vor der Wahl zur Bürgerschaft in Hamburg liegt dieSPD klar vor den Grünen und hat trotz deutlicher Verluste die Chance, auch inder nächsten Legislaturperiode den Ersten Bürgermeister in der Hansestadt zustellen. Die CDU könnte auf ein Rekordtief fallen und die FDP nicht mehr in derBürgerschaft vertreten sein.Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, ergäben sich die folgendenProjektionswerte für die Parteien: Die SPD käme zurzeit auf 37 Prozent, die CDUauf 13 Prozent, die Grünen auf 25 Prozent, die Linke auf 8 Prozent, die FDP auf4,5 Prozent und die AfD auf 7 Prozent. Die anderen Parteien lägen zusammen bei5,5 Prozent.Damit hätte der amtierende Senat aus SPD und Grünen eine deutliche Mehrheit.Eine Fortsetzung dieser Koalition fänden 57 Prozent gut, 22 Prozent schlecht,und 19 Prozent wäre das egal (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils"weiß nicht").Diese Projektionswerte geben aber lediglich das Stimmungsbild für die Parteienzum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für den Wahlausgangdar. Grundsätzlich sind bei diesen Werten auch die statistischen Fehlerbereichevon Umfragen zu berücksichtigen. Deshalb bleibt es auch unsicher, ob die FDP ander Fünf-Prozent-Hürde scheitern wird oder nicht. Darüber hinaus kann es bis zumWahlsonntag für die verschiedenen Parteien durch unterschiedlicheMobilisierungserfolge noch zu entscheidenden Veränderungen kommen. Zudem wissenzurzeit 39 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen.Bei der letzten Bürgerschaftswahl 2015 kam die SPD auf 45,6 Prozent, die CDU auf15,9 Prozent, die Grünen auf 12,3 Prozent, die Linke auf 8,5 Prozent, die FDPauf 7,4 Prozent, die AfD auf 6,1 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf4,2 Prozent.Landespolitik dominiert die Wahlentscheidung76 Prozent der potenziellen Wähler begründen ihre Parteipräferenz mit derPolitik in Hamburg. Bundespolitische Motive spielen nur für 19 Prozent dieentscheidende Rolle.Zufriedenheit mit Parteien in Senat und OppositionDie Unterschiede zwischen den Regierungsparteien und den Parteien in derOpposition fallen sehr deutlich aus. Die SPD wird dabei auf der Skala von minusfünf bis plus fünf (wie zufrieden sind sie mit der Arbeit von ...?) mit einemDurchschnittswert von 1,6 und die Grünen mit 1,2 bewertet. AlleOppositionsparteien hingegen erhalten eine negative Beurteilung: die CDU minus0,4, die Linke minus 0,6, die FDP minus 1,3 und die AfD extrem negative minus3,9.Gewünschte/r Erste/r Bürgermeister/-in:Bei der Frage, wen man lieber als Regierungschef oder Regierungschefin inHamburg hätte, verfügt der Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) mit 54 Prozentüber einen klaren Vorsprung vor seiner Herausforderin Katharina Fegebank(Grüne), die 29 Prozent vorziehen (weiß nicht: 11 Prozent; weder noch: 6Prozent). Auf der Skala von minus fünf bis plus fünf (was halten sie von ...?)wird Peter Tschentscher mit sehr guten 2,7 beurteilt, Katharina Fegebank mit 1,6und der CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg mit 0,1.Wichtigste Themen:Bei den aktuell wichtigsten Problemen in Hamburg liegt das Thema "Verkehr" mit59 Prozent deutlich vor dem zweitwichtigsten Thema "Mieten und Wohnungsmarkt"(37 Prozent). Danach folgen "Umwelt und Klima" mit 19 Prozent, "Bildung undSchule" mit 11 Prozent und "Soziales Gefälle" mit 4 Prozent. (Hier konnten biszu zwei Themen genannt werden.)Kompetenzen:Beim wichtigsten Thema, der Verkehrspolitik, wird den Grünen mit 31 Prozentgeringfügig mehr zugetraut als der SPD mit 26 Prozent. Eine Lösung der Problemein diesem Bereich erwarten 12 Prozent am ehesten von der CDU (alle anderenParteien jeweils unter 5 Prozent; keine: 8 Prozent; weiß nicht: 14 Prozent).Beim Thema Nummer zwei, dem Wohnungsmarkt, wird hingegen der SPD mit 36 Prozentdie größte Lösungskompetenz zugesprochen. Danach folgen mit relativ ähnlichenWerten die Grünen mit 12 Prozent, die Linke mit 11 Prozent und die CDU mit 10Prozent (andere Parteien jeweils unter 4 Prozent; keine Partei: 11 Prozent; weißnicht: 15 Prozent).Die Umfrage zu diesem "Politbarometer Extra" wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 11.bis 13. Februar 2020 unter 1.128 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten inHamburg telefonisch erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortigewahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozentgut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste "Politbarometer Extra" zu Hamburg sendetdas ZDF am Donnerstag, 20. Februar 2020, im "heute journal" und das nächstebundesweite "Politbarometer" am Freitag, 6. 