ZDF-Politbarometer Extra Bayern und Hessen September 2018: CSU in Bayern im Tief - Grüne deutlich im Aufwind / Schwierige Mehrheitsverhältnisse in Hessen (FOTO)

Mainz (ots) -Gut drei Wochen vor der Landtagswahl in Bayern und fünf Wochen vorder in Hessen ist jeweils rund die Hälfte der Wahlberechtigten in denbeiden Ländern noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen. InBayern muss die CSU mit sehr starken Verlusten rechnen, während dieGrünen zweitstärkste Partei werden könnten. In Hessen drohen CDU undSPD im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren deutliche Verluste. Auchhier könnten die Grünen ein Rekordergebnis erreichen. In beidenLändern dürfte die AfD erstmals in die dortigen Landtage einziehen.BAYERNWenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich diefolgenden Projektionswerte für die Parteien: Die CSU käme zurzeit auf35 Prozent, die SPD auf 13 Prozent, die Freien Wähler auf 11 Prozent,die Grünen auf 18 Prozent, die FDP auf 5 Prozent, die Linke auf 4Prozent und die AfD auf 10 Prozent. Die anderen Parteien lägenzusammen bei 4 Prozent. Damit hätte praktisch nur eine Regierung ausCSU und Grünen bzw. aus CSU und SPD eine Mehrheit.Bei der letzten Landtagswahl 2013 war die CSU auf 47,7 Prozentgekommen, die SPD auf 20,6 Prozent, die Freien Wähler auf 9,0Prozent, die Grünen auf 8,6 Prozent, die FDP auf 3,3 Prozent, dieLinke auf 2,1 Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 8,7Prozent.Gewünschte/r Ministerpräsident/-inBei der Frage, wen man lieber als Ministerpräsident/-in hätte, wirdCSU-Amtsinhaber Markus Söder von 50 Prozent gegenüber derSPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen bevorzugt, für die sich 26Prozent aussprechen (15 Prozent kennen Kohnen nicht). Im Vergleichmit dem Spitzenkandidaten der Grünen, Ludwig Hartmann, liegt Södermit 42 Prozent gegenüber 19 Prozent vorne, allerdings geben 30Prozent an, dass sie Hartmann nicht kennen und deshalb die Fragenicht beantworten wollen.SpitzenpolitikerBei der Frage, was die Bayern von führenden Politikern halten, fälltvor allem der für einen Ministerpräsidenten sehr niedrigeDurchschnittswert von 0,3, für Markus Söder auf (auf der Skala vonplus fünf bis minus fünf). Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer wird inBayern sogar mit minus 0,6 bewertet, während Angela Merkel dort auf0,6 kommt. Entsprechende Bewertungen für Politiker/innen andererParteien sind nicht ausweisbar, da diese zum Teil bei deutlich mehrals der Hälfte der Wahlberechtigten nicht bekannt sind.KoalitionspräferenzenNur 31 Prozent aller Befragten fänden eine CSU-Alleinregierung gut(schlecht: 54 Prozent; der Rest zu 100 Prozent hier und im Folgendenjeweils "egal" oder "weiß nicht"). 50 Prozent fänden eine Koalitionaus CSU und Grünen gut (schlecht: 33 Prozent). Eine Regierung aus CSUund Freien Wählern unterstützen 45 Prozent, während diese 24 Prozentablehnen. Keine Mehrheit fände eine Regierung aus CSU und SPD (gut:34 Prozent; schlecht: 46 Prozent).Wichtigste ThemenBei den aktuell wichtigsten Problemen in Bayern liegt das Thema"Flüchtlinge/Asyl" mit 37 Prozent auf Platz eins, gefolgt von"Wohnungsmarkt/Mieten" (24 Prozent) und "Schule/Bildung" (13Prozent).HESSENWenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich diefolgenden Projektionswerte für die Parteien: Die CDU käme zurzeit auf32 Prozent, die SPD auf 25 Prozent, die Grünen auf 15 Prozent, dieLinke auf 8 Prozent, die FDP auf 6 Prozent und die AfD auf 11Prozent. Die anderen Parteien lägen zusammen bei 3 Prozent. Danachkämen lediglich eine große Koalition oder eine Regierung aus CDU,Grünen und FDP auf die notwendige Mehrheit im Landtag.Bei der letzten Landtagswahl 2013 war die CDU auf 38,3 Prozentgekommen, die SPD auf 30,7 Prozent, die Grünen auf 11,1 Prozent, dieLinke auf 5,2 Prozent, die FDP auf 5,0 Prozent, die AfD auf 4,1Prozent und die anderen Parteien zusammen auf 5,6 Prozent.Gewünschter MinisterpräsidentBei der Frage, wen man lieber als Ministerpräsident hätte, kommtAmtsinhaber Volker Bouffier (CDU) auf 43 Prozent und seinHerausforderer von der SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, auf 37 Prozent(9 Prozent keinen von beiden, 11 Prozent weiß nicht).SpitzenpolitikerMit 1,3 auf der plus fünf/minus fünf Skala ist Tarek Al-Wazir (Grüne)der beliebteste Politiker in Hessen, gefolgt von Volker Bouffier mit1,0 und Thorsten Schäfer-Gümbel mit 0,8.Wichtigste ThemenDas wichtigste Problem in Hessen ist mit 30 Prozent das Thema"Schule/Bildung". Danach folgen "Flüchtlinge/Asyl" (26 Prozent) und"Wohnungsmarkt/Mieten" (23 Prozent).Die Umfragen zu diesem Politbarometer Extra wurden wie immer vonder Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviewswurden in der Zeit vom 17. bis 19. September 2018 unter 1114 zufälligausgewählten Wahlberechtigten in Bayern und 1039 in Hessentelefonisch erhoben. Die Befragung ist repräsentativ für die dortigewahlberechtigte Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einemAnteilswert von 40 Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einemAnteilswert von 10 Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. WeitereInformationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen auf www.forschungsgruppe.de.http://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/politbarometerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell