ZDF-Politbarometer Dezember 2019 / SPD bleibt auch nach dem Parteitag im Tief / Mehrheit für Erhöhung staatlicher Investitionen auch mit höheren Schulden (FOTO)

Mainz (ots) - Seit dem vergangenen Wochenende hat die SPD ein neues Führungsduo.Einen unmittelbaren Koalitionsbruch soll es nicht geben, wohl aber Gespräche mitdem Koalitionspartner CDU/CSU über neue politische Forderungen der SPD.Neues SPD-FührungsduoVon den beiden neu gewählten Vorsitzenden Saskia Esken und NorbertWalter-Borjans erwarten nur 23 Prozent aller Befragten, dass sie die SPDerfolgreich in die Zukunft führen werden, 62 Prozent sehen das nicht so. Auchbei den SPD-Anhängern glauben das nur 37 Prozent, 42 Prozent sind dapessimistisch, und gut jeder Fünfte (21 Prozent) sieht sich nicht in der Lage,diese Frage zu beantworten.Linkskurs der SPDWenn der Kurs der SPD jetzt stärker nach links geht, meinen 41 Prozent allerBefragten, dass das der SPD eher nützen wird, 48 Prozent erwarten, dass ihr daseher schadet (Rest zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").Auch bei den SPD-Anhängern ist dieser Kurs umstritten: 45 Prozent erwarten davoneher einen positiven Effekt und 46 Prozent einen negativen für ihre Partei.Obwohl 46 Prozent der eigenen Anhänger einen stärker nach links gehenden Kursder SPD gut finden (schlecht: 28 Prozent; egal: 18 Prozent), meint hier einedeutliche Mehrheit (69 Prozent), dass es für die SPD besser wäre, jetzt in derBundesregierung zu bleiben, nur 28 Prozent sehen in der Opposition dieerfolgversprechendere Option.Zukunft der GroKoÄhnlich wie in den letzten Monaten glaubt auch jetzt eine klare Mehrheit von 69Prozent, dass die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zu nächsten regulärenBundestagswahl im Herbst 2021 bestehen bleiben wird, und nur 25 Prozent erwarteneinen vorzeitigen Koalitionsbruch.Projektion Bundestagswahl:Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, gäbe es im Vergleich zuEnde November kaum Veränderungen: Die Union käme weiterhin auf 27 Prozent, dieSPD auf 13 Prozent, die AfD auf 14 Prozent (alle unverändert), die FDP auf 8Prozent (plus 1), die Linke auf 9 Prozent (minus 1) und die Grünen blieben bei23 Prozent. Die anderen Parteien zusammen lägen erneut bei 6 Prozent. Damithätte eine Koalition aus CDU/CSU und Grünen weiterhin als einzigesZweier-Bündnis eine Mehrheit, für Grün-Rot-Rot würde es nicht reichen.Top Ten:Wenn es um die Beurteilung nach Sympathie und Leistung der zehn wichtigstenPolitikerinnen und Politikern geht ("Was halten Sie von?"), liegt Angela Merkelweiter auf Platz eins. Auf der Skala von +5 bis -5 erhält sie einenDurchschnittswert von 1,3 (Nov. II: 1,2). Danach folgen Robert Habeck mit 1,0(Nov. II: 1,1), Olaf Scholz mit 0,6 (Nov. II: 0,7), Heiko Maas, auch er mit 0,6(Nov. II: 0,5), und Markus Söder mit unveränderten 0,5. Danach kommen Jens Spahnmit 0,4 (Nov. II: 0,3), Friedrich Merz mit 0,3 (unverändert), Christian Lindnermit 0,2 (unverändert) und Horst Seehofer mit 0,0 (Nov. II: minus 0,1). ImNegativbereich bleibt jetzt nur noch Annegret Kramp-Karrenbauer mitunveränderten minus 0,5.Investitionen in Infrastruktur und die StaatsverschuldungDie SPD hat auf ihrem Parteitag deutlich höhere staatliche Investitionen in denBereichen Bildung, Verkehr und digitale Infrastruktur gefordert, auch wenn dasdann zu zusätzlichen neuen Schulden führt. Dafür sprechen sich 75 Prozent allerBefragten und deutliche Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen aus. Lediglich22 Prozent sind dagegen.Ablehnung höherer CO2-Abgabe auf fossile BrennstoffeDie SPD hat zudem beschlossen, sich für eine stärkere Erhöhung der geplantenCO2-Abgabe einzusetzen, die auch zu einer Verteuerung von Benzin und Dieselführen würde. 59 Prozent aller Befragten finden diese Forderung nicht gut, und38 Prozent unterstützen sie. Mit 70 Prozent ist dabei die Skepsis sehr weitverbreitet, dass eine höhere CO2-Abgabe zu einem klimafreundlicheren Verhaltenführen würde. Lediglich 27 Prozent erwarten das.Positive persönliche Jahresbilanz75 Prozent aller Befragten sagen, dass 2019 für sie persönlich eher ein gutesJahr war, für 22 Prozent war es ein schlechtes. Die meisten (63 Prozent) gehendavon aus, dass sich für sie im nächsten Jahr nicht so viel ändern wird, 30Prozent erwarten, dass 2020 besser laufen wird, und nur 6 Prozent meinen, dasssich die Lage für sie verschlechtern wird. Damit fällt die Bilanz ähnlichpositiv aus wie im Vorjahr.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 10.bis 12. Dezember 2019 bei 1366 zufällig ausgewählten Wahlberechtigtentelefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz- als auch Mobilfunknummernberücksichtigt. Die Befragung ist repräsentativ für die wahlberechtigteBevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von40 Prozent rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozentrund +/- zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 29Prozent, SPD: 14 Prozent, AfD: 7 Prozent, FDP: 9 Prozent, Linke: 9 Prozent,Grüne: 28 Prozent.Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am Donnerstag, 16. Januar 2020.Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen auf http://www.forschungsgruppe.de.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://pressportal.zdf.de/presse/politbarometerhttps://heute.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontaktZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell