ZDF-Politbarometer August II 2017 / Deutliche Mehrheit für wirtschaftlichen Druck auf die Türkei / Linke, FDP und AfD legen leicht zu - SPD und CDU/CSU verlieren (FOTO)

Mainz (ots) -Der verbal härter werdende Wahlkampf zeigt die typischenWirkungen: Die Parteianhänger stehen stärker zur ihren jeweiligenParteien, und die Volksparteien haben leichte Verluste zugunstenkleinerer Konkurrenten.ProjektionIn der Politbarometer-Projektion gibt es im Vergleich zu MitteAugust leichte Veränderungen: Wenn am nächsten Sonntag wirklichBundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU auf 39 Prozent (minus 1) und dieSPD nur noch auf 22 Prozent (minus 2). Die Linke erhielte 9 Prozent(plus 1), die Grünen unverändert 8 Prozent, FDP und AfD könntenjeweils einen Punkt auf 9 Prozent zulegen. Die anderen Parteienzusammen kämen wie zuletzt auf 4 Prozent. Damit gäbe es weiterhinneben einer großen Koalition nur noch eine Mehrheit für eineRegierung aus CDU/CSU, Grüne und FDP. Für Rot-Rot-Grün oder eineAmpel aus SPD, Grüne und FDP würde es nicht reichen. Schwarz-Grün undvor allem Schwarz-Gelb befänden sich an der Grenze zurMehrheitsfähigkeit.Keine mehrheitliche Unterstützung für irgendein KoalitionsmodellAlle zur Bewertung vorgelegten möglichen Koalitionen werden vonden Befragten mehrheitlich abgelehnt: Noch am wenigsten gilt das füreine schwarz-gelbe Koalition und eine große Koalition ("schlecht": 38Prozent bzw. 40 Prozent), aber auch dafür gibt es nur 37 Prozent bzw.38 Prozent Zustimmung (Rest zu 100 Prozent zumeist "egal" oder "weißnicht"). Auf deutlichere Ablehnung stoßen Schwarz-Grün und dieJamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP ("schlecht": 48 Prozentbzw. 51 Prozent; "gut": 26 Prozent bzw. 24 Prozent). Am wenigstenRückhalt finden die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP("schlecht": 56 Prozent; "gut": 22 Prozent) und Rot-Rot-Grün("schlecht": 67 Prozent; "gut": 20 Prozent).Lieber als Kanzler/inIm Vergleich zu Mitte August verringert sich der deutlicheVorsprung von Angela Merkel gegenüber ihrem Herausforderer MartinSchulz: Jetzt wünschen sich 55 Prozent (minus 5) Angela Merkel imAmt, und 34 Prozent (plus 4) sprechen sich für Martin Schulz alskünftigen Kanzler aus. Dabei stehen die CDU/CSU-Anhänger weiterhinpraktisch geschlossen (95 Prozent) hinter Merkel, bei Martin Schulzhat sich der Rückhalt bei den SPD-Anhängern (76 Prozent) deutlichverbessert (plus 10). Dennoch will hier immer noch knapp jeder Fünfte(18 Prozent) lieber Merkel als Kanzlerin (der Rest zu 100 Prozententweder "keinen von beiden" oder "weiß nicht").TOP TENAuf der Liste der nach Meinung der Befragten zehn wichtigstenPolitikerinnen und Politiker gibt es dieses Mal wenig Veränderungen:Auf Platz eins liegt weiterhin Angela Merkel mit einerDurchschnittsnote von 1,7 (Aug. I: 1,8) auf der Skala von +5 bis -5.Auf Platz zwei mit ein paar Hundertstel weniger und ebenfalls 1,7(Aug. I: 1,6) bleibt Wolfgang Schäuble. Danach folgen Sigmar Gabrielmit deutlich verbesserten 1,4 (Aug. I: 1,0), Thomas de Maizière mit1,0 (Aug. I: 0,7), Christian Lindner mit 0,9 (Aug. I: 0,8), MartinSchulz mit 0,7 (Aug. I: 0,6), Cem Özdemir mit 0,6 (Aug. I: 0,7),Horst Seehofer mit 0,5 (Aug. I: 0,5) und Ursula von der Leyen mit 0,3(Aug. I: 0,3). Auf Platz zehn liegt Sahra Wagenknecht mit unverändertminus 0,3.Erdogan und die TürkeiIn letzter Zeit hat der türkische Staatspräsident Erdogan denKonflikt mit Deutschland weiter eskaliert. Deshalb sind 72 Prozentaller Befragten der Meinung, dass Deutschland gegenüber der Türkeiwirtschaftlichen Druck ausüben sollte, auch wenn das mit Nachteilenfür uns verbunden sein sollte, 22 Prozent sprechen sich dagegen aus.Terrorangst in DeutschlandWie bei ähnlichen Anschlägen in der letzten Zeit fürchten 82Prozent, dass es nach den Attentaten in Barcelona auch in Deutschlandzu Terroranschlägen kommt, 16 Prozent erwarten das nicht. Dabeimeinen 51 Prozent, dass bei uns genug zum Schutz vor Terror getanwird, während es 41 Prozent nicht für ausreichend halten.Donald Trump und die Rechtsextreme in den USADrei Viertel (74 Prozent) vertreten die Auffassung, dass derUS-Präsident den rechtsextremen Bewegungen in den USA zu nahe steht,11 Prozent sehen das nicht so. Dabei glauben nur 28 Prozent, dassTrump bis zum Ende seiner regulären Amtszeit Präsident bleiben wird.Eine deutliche Mehrheit von 69 Prozent erwartet ein vorzeitiges Endeseiner Präsidentschaft.Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der MannheimerForschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in derZeit vom 22. bis 24. August 2017 bei 1283 zufällig ausgewähltenWahlberechtigten telefonisch erhoben. Dabei werden sowohl Festnetz-als auch Mobilfunknummern berücksichtigt. Die Befragung istrepräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. DerFehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/-drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/-zwei Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 41Prozent, SPD: 22 Prozent, Linke: 8 Prozent, Grüne: 9 Prozent, FDP: 10Prozent, AfD: 8 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF amFreitag, 1. September 2017.Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauenFrageformulierungen auf www.forschungsgruppe.de.