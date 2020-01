Mainz (ots) - Mit einer Auftaktfolge in Spielfilmlänge meldet sichOberstaatsanwalt Bernd Reuther auf dem Bildschirm zurück: Am Freitag, 10. Januar2020, startet die 15. Staffel der ZDF-Krimiserie "Der Staatsanwalt" mit RainerHunold in der Titelrolle. Insgesamt acht neue Wiesbadener Kriminalfälle strahltdas ZDF freitags um 20.15 Uhr aus. In der neuen Staffel tritt Kommissar MaxFischer (Max Hemmersdorfer) seinen Dienst bei der Kripo in der hessischenLandeshauptstadt an. Unter der Regie von Ulrich Zrenner, Martin Kinkel, AysePolat und Johannes Grieser sind neben dem bekannten Hauptcast zu dem SimonEckert, Fiona Coors, Heinrich Schafmeister und Astrid Posner gehören, auch vieleprominente Episodendarsteller zu sehen: Martin Armknecht, Heiko Ruprecht, RudolfKrause, Anke Sevenich, Johanna Klante, Dirk Martens, Dennenesch Zoudé, MiraBartuschek und Katharina Müller-Elmau.Die 90-minütige Auftaktfolge "Null Toleranz" beginnt dramatisch: In einem einsamabgestellten Auto wurde der Fahrer kaltblütig hingerichtet. Eine Eifersuchtstat?Das Opfer hatte einem anderen Mann kürzlich die Freundin ausgespannt. Als derRivale plötzlich auch tot ist, stoßen Oberstaatsanwalt Reuther und dieKommissare auf eine Verbindung zur Drogenmafia. In den weiteren Folgen führendie Ermittlungen unter anderem ins Rotlichtmilieu, in die IT-Abteilung einesKrankenhauses, in die Tennisszene, zu Jägern und militanten Tierschützern sowiezu einer Wohnsiedlung, in der ein erbitterter Nachbarschaftsstreit herrscht.In der Folge "Rot wie Blut" am 24. Januar 2020 wird Kommissar Schubert (SimonEckert) bei einem Einsatz lebensgefährlich verletzt. In der darauffolgendenEpisode, "Gestorben wird immer" am 31. Januar 2020, ersetzt ihn Kommissar MaxFischer, gespielt von Max Hemmersdorfer. Der neue Darsteller zu seinem Einstiegin die ZDF-Serie: "Mich reizt die Herausforderung, eine durchgehende Rolle übereinen längeren Zeitraum entwickeln zu dürfen." Sein Vorgänger Simon Eckert warneun Jahre lang bei "Der Staatsanwalt" dabei: "Eine tolle Zeit mit vieleninspirierenden Begegnungen vor und hinter der Kamera. Nun freue ich mich aufneue Projekte."Ansprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derstaatsanwalthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4485297OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell