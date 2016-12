ZDF-Nachrichten auf Glaubwürdigkeitsskala auf Platz eins / Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im November 2016 (FOTO)

Mainz (ots) -Mit einem Wert von +2,6 auf einer Skala von -5 bis +5 liegen dieNachrichtensendungen des ZDF - gleichauf mit den Sendungen der ARD -auf Platz eins in der Rangfolge der glaubwürdigsten Medien undNachrichtensendungen. Zu diesem Ergebnis kam eine repräsentativeUmfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF im November2016. Gefragt wurde nach der Glaubwürdigkeit verschiedener Medien undder Glaubwürdigkeit der Nachrichtensendungen in einzelnenFernsehsendern.Die Umfrage zeigte in der Einschätzung der Glaubwürdigkeit nurgeringe Abweichungen von den gleichlautenden vorangegangenenBefragungen im Juni 2015 und Mai 2016. Das bedeutet: Die Befragtenschätzen auch über einen längeren Zeitraum die Glaubwürdigkeit stabilein.Fast man die Mediengattungen und die Nachrichtensendungen in eineRangfolge, liegen die Nachrichten von ZDF und ARD mit jeweils einemWert von +2,6 vor den regionalen (+2,4) und überregionalenTageszeitungen (+2,2) und den Wochenmagazinen (+2,1). DieNachrichtensendungen der privaten Sender werden auf der Skala beieinem Wert von +1,2 (SAT.1) beziehungsweise +1,0 (RTL) eingeordnet.Abgeschlagen folgen soziale Medien mit -1,5 und die Bildzeitung mit-1,9.Befragt wurden zirka 1000 Erwachsene ab 16 Jahren.Alle Umfrageergebnisse sind zu finden auf derZDF-Unternehmensseite: http://ly.zdf.de/5HB99/http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell