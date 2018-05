Mainz (ots) -Mit der neuen Reihe "Moma vor Ort" verlässt das"ZDF-Morgenmagazin" das Studio und geht direkt zu den Bürgerinnen undBürgern, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Den Auftakt machtModeratorin Dunja Hayali am Dienstag, 8. Mai 2018, in derthüringischen Stadt Suhl, wo sie von 5.30 bis 9.00 Uhr in jederhalben Stunde live vom Marktplatz berichtet. Geplant sind in diesemJahr noch weitere Sendungen, in denen einer der"ZDF-Moma"-Moderatoren live vor Ort von Brennpunkten Deutschlandsberichtet, die das ganze Land betreffen.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Die Berichterstattung aus denBundesländern ist dem ZDF ein wichtiges Anliegen. Das 'Moma vor Ort'kann jenseits des Nachrichtengeschehens noch stärker auf diegesellschaftlichen Realitäten und urbanen sowie ländlichenLebenswelten blicken. Die Menschen haben in diesem Format dieMöglichkeit, direkt, authentisch und ausführlich zu erzählen, was siebewegt und auch politische Entscheider mit ihren Problemen zukonfrontieren."In der thüringischen Stadt Suhl ist die Überalterung derBevölkerung im bundesweiten Durchschnitt in den vergangenen Jahrenbesonders stark gestiegen. Ein Thema, das auf ganz Deutschlandzukommt und nicht nur die Politik, sondern die ganze Gesellschaft vorgroße Herausforderungen stellt. In Suhl wird dies schon heutesichtbar, denn trotz guter Wirtschaftslage ist es schwer, den Trendder Überalterung zu stoppen und junge Leute aus großen Städtenhierher zu locken. Moderatorin Dunja Hayali begrüßt vor Ortengagierte Suhler Bürgerinnen und Bürger, die aus jüngerer undälterer Perspektive berichten, wie sie versuchen, die Attraktivitätihrer Heimat für alle Generationen zu erhöhen. Auch der thüringischeMinisterpräsident Bodo Ramelow stellt sich der Diskussion. Und ineiner Vor-Ort-Reportage forscht Dunja Hayali nach, wo die Stadt Suhlaktiv wird, wie sich ältere Generationen organisieren und was darausfür die Zukunft gelernt werden kann.Am Vorabend, Montag, 7. Mai 2018, 18.00 bis 19.00 Uhr, stellensich zudem ZDF-Chefredakteur Peter Frey, Moderatorin Dunja Hayali,ZDF-Landesstudioleiter Andreas Postel und die stellvertretendeLeiterin der Tagesmagazine Berlin, Jana Günther, den Fragen und derKritik der Bürger und laden sie dazu ein, mit ihnen zu diskutieren.Veranstaltungsort ist das "Congress Centrum Suhl", Saal Simson.https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttp://twitter.com/morgenmagazinhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell