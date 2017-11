Mainz (ots) -Das "ZDF-Morgenmagazin" schaut anlässlich des Mauerfalls zurückauf den 7. Oktober 1989, als in Plauen viele DDR-Bürger zumhistorischen Rathaus der sächsischen Stadt zogen. Ein Tag, der alshistorischer Tag in die Geschichte der Wende einging: Aus Plauen, wodie friedliche Revolution 1989 begann, berichtet Moderatorin DunjaHayali am 9. November von 5.30 bis 9.00 Uhr in jeder halben Stundelive.Auf dem Altmarkt spricht Dunja Hayali live mit Zeitzeugen,Bürgerinnen und Bürgern über ihren Erfolg, aber auch ihreEnttäuschungen im wiedervereinigten Deutschland. In einerVor-Ort-Reportage stellt Hayali zudem die Frage, warum es trotzvieler erreichter Ziele wie Reisefreiheit und freier Wahlen, Frustunter vielen Bürgerinnen und Bürgern gibt. Wo liegen die Erfolge derWende? Gibt es immer noch ein Ost-West-Denken? Was läuft schief?Die Stasi hatte im Oktober 1989 die Wucht der Wut, die sich in dersächsischen Stadt Plauen aufgestaut hatte, unterschätzt. Bis zu20.000 DDR-Bürger, die Reisefreiheit und freie Wahlen forderten,zogen am 7. Oktober 1989 zum historischen Rathaus und ließen sichauch nicht von einem massiven Sicherheitsaufgebot an Wasserwerfern,Hubschraubern und Polizei abhalten. Zum ersten Mal gelang es Bürgernin der DDR, die Staatsmacht in die Knie zu zwingen - ohne Gewalt undFernsehkameras, die in dieser Zeit nach Leipzig oder Ost-Berlinschauten.https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttp://twitter.com/morgenmagazinhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell