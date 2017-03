"ZDF-Morgenmagazin" zu 60 Jahre Römische Verträge / moma-arena: "Was tun, Europa?" (FOTO)

Mainz (ots) -"Was tun, Europa?" - diese Frage stellt das "ZDF-Morgenmagazin" amFreitag, 17. März 2017, in der Zeit von 7.00 bis 9.00 Uhr in dermoma-arena seinen Gästen. Haben wir wirklich Grund zu feiern, oderhat sich die EU in der heutigen Form überlebt? Neben spannendenInterviews, packenden Reportagen und Liveschalten gehen dieModeratoren Jana Pareigis und Mitri Sirin zwei Stunden live diesenFragen nach und versuchen den Puls Europas zu spüren.Brexit, Flüchtlingskrise, Rechtsruck in Europa - und einamerikanischer Präsident, der gegen die EU wettert. Kurz gesagt: UmEuropa steht es nicht gut. 60 Jahre nach Unterzeichnung der römischenVerträge, die den Grundstein für die heutige EU gelegt haben, stellennicht nur national gesinnte Politiker, sondern auch viele Bürger dieeinstige Friedens- und Wertegemeinschaft in Frage. Wofür brauchen wirdie EU? Verbessert sie wirklich unser tägliches Leben oder zahlen wiram Ende alle drauf?https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttp://twitter.com/morgenmagazinhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/morgenmagazinhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Silke Blömer, Telefon: 030 - 2099-1097;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell