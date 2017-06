"ZDF-Morgenmagazin" 25 Jahre nach Start erfolgreich wie nie (FOTO)

Mainz (ots) -Seit 25 Jahren bringt das "ZDF-Morgenmagazin" seine Zuschauerhintergründig und unterhaltsam auf den neuesten Informationsstand. ImZDF-Hauptstadtstudio begrüßen die "MoMa"-Moderatorenteams dazuEntscheider aus Politik und Wirtschaft, Sportler, Künstler undVertreter gesellschaftlicher Organisationen zu Live-Gesprächen überdie Themen des Tages."Kaum eine Sendung im deutschen Fernsehen bietet so vielRundum-Information über das aktuelle Geschehen in Deutschland und derWelt wie das 'ZDF-Morgenmagazin'", sagte ZDF-Intendant Dr. ThomasBellut vor dem Fernsehrat in Mainz. Die Redaktion sei rund um die Uhrbesetzt, um Beiträge und Schalten mit den ZDF-Korrespondenten und-Reportern weltweit zu organisieren.Seit Sendebeginn am 20. Juli 1992 hat sich die Akzeptanz derSendung bei den Zuschauern mehr als verdoppelt: 3,90 Millionenschalteten im Jahr 2016 täglich ein (1,72 Mio. im Jahr 1992), diedurchschnittliche Verweildauer betrug 43 Minuten (1992: 28 Minuten).Seit September 2003 ist das "moma-Café" an Sendetagen im Innenhof desBerliner Zollernhofs täglich ab 8.30 Uhr geöffnet: Aus dem "MoMa"wird dann eine Sendung zum Anfassen - für durchschnittlich mehr als8000 Zuschauer pro Jahr. Neben Aktualität und Service, Interaktionund Interviews bietet das "moma-Café" eine wichtige TV-Bühne fürnationale und internationale Stars, Künstler und Musikgruppen.Die für 2018 geplante Zusammenlegung der Redaktionen des"ZDF-Morgenmagazins" und "ZDF-Mittagsmagazins" in Berlin wird diePräsenz des Senders in der Hauptstadt noch einmal stärken undSynergien schaffen, die dem Informationsbedürfnis der Zuschauerentgegenkommen - gerade auch auf den Online-Plattformen des ZDF.Die Idee für das "Morgenmagazin" entstand während des Golfkriegs1991, um die Zuschauer schon am Morgen über aktuelle Entwicklungeninformieren zu können. Um nach Mauerfall und Deutscher Einheit dasZusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland zu fördern und zubegleiten, wählte das ZDF bewusst den Standort Berlin. ErsterRedaktionsleiter des "ZDF-Morgenmagazins" war der jetzigeZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey.https://presseportal.zdf.de/pm/25-jahre-zdf-morgenmagazin/http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner:Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell