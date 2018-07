Mainz (ots) -Besonderes Sommer-Highlight im "ZDF-Morgenmagazin":Wettermoderator Benjamin Stöwe überquert auf der "Moma"-Wettertourdie Alpen mit Stationen in Deutschland, Österreich und Italien: VonGmund am Tegernsee geht es größtenteils zu Fuß über Kreuth (14.7.),Achenkirch (15.7.), Maurach (16.7.), Hochfügen (17.7.), Mayrhofen(18.7.), Pfitsch (19.7.) bis nach Sterzing (20.7.).Die erste Live-Schalte zum Start der Tour überträgt das"ZDF-Mittagsmagazin" am Freitag, 13. Juli 2018, zwischen 13.00 und14.00 Uhr. Über das Wochenende hinweg können die Zuschauerinnen undZuschauer die Alpenüberquerung auf moma.zdf.de sowie in den sozialenNetzwerken unter dem Hashtag #momaWetter verfolgen. Von Montag, 16.Juli, bis Freitag, 20. Juli 2018, sendet das "ZDF-Morgenmagazin" vonjeder Etappe live. Insgesamt sind 56 Live-Schalten und fünfEtappenreportagen geplant.Im Fokus der Tour steht die Alpenüberquerung. Dafür hat das Teamum Benjamin Stöwe zahlreiche Tipps und Hinweise der Zuschauererhalten. Am Rand des Weges geht es aber auch um Klimawandel,Umweltzerstörung, Tourismus Alpinismus, Almwirtschaft, Handwerk,Historie - und natürlich um das Alpenwetter. Gesendet wird unteranderem auch aus einer fahrenden Seilbahn, von einer Alm und auseinem Steinbruch.Unterwegs ist das "ZDF-Morgenmagazin" mit zwei Teams: Ein Teamwandert und dreht über eine Strecke von 85 Kilometern, das zweiteTeam ist für die Realisation der Live-Elemente verantwortlich. Dievollständige Strecke würde rund 140 Kilometer betragen, doch ausfernseh-logistischen Gründen kann die komplette Route nicht zu Fußgelaufen werden.Das "ZDF-Morgenmagazin" liefert den Zuschauern bereits in denfrühen Morgenstunden von 5.30 bis 9.00 Uhr dreieinhalb Stundenaktuelles Programm.http://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttp://twitter.com/morgenmagazinhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell