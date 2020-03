Mainz (ots) - Das "ZDF-Morgenmagazin" verlässt mit der Reihe "Moma vor Ort"erneut das Studio und sendet diesmal aus Koblenz: Am Mittwoch, 11. März 2020,6.00 bis 9.00 Uhr, steht das Thema "Angriff auf die Retter: Wenn Feuerwehr undPolizei zu Opfern werden" im Mittelpunkt der Sendung. ZDF-Moderator Andreas Wunnberichtet jede halbe Stunde live aus der Feuerwehr- und KatastrophenschutzschuleRheinland-Pfalz und spricht mit Koblenzer Rettungskräften sowie Fachleuten undPolitikern. Erwartet werden unter anderem Malu Dreyer, Ministerpräsidentin desLandes Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeister David Langner und Branddirektor MeikMaxeiner.Sie sind im Einsatz, um uns zu helfen. Rund um die Uhr erreichbar, immer inAlarmbereitschaft. Manche riskieren ihr eigenes Leben, um andere zu retten.Dennoch werden Feuerwehr, Polizei und Sanitäter während ihres Einsatzes immerhäufiger beleidigt, beschimpft und angegriffen. Verlässliche Zahlen gibt esnicht, doch der Respekt vor den Helfern scheint zu schwinden. Was sind dieGründe? Und was passiert, wenn Helfer zunehmend selbst zu Opfern werden? Reichteine Strafverschärfung? Darüber diskutiert Moderator Andreas Wunn mit seinenGästen.Am Vorabend der Sendung, am Dienstag, 10. März 2020, 18.30 bis 19.30 Uhr, gebenChefredakteur Peter Frey, die Leiterin des ZDF-Landesstudios Rheinland-PfalzSusanne Gelhard sowie Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin"und "ZDF-Mittagsmagazin", Einblicke in die Berichterstattung des ZDF. Siestellen sich den Fragen und der Kritik der Bürgerinnen und Bürger und ladengemeinsam mit der Rhein-Zeitung zur offenen Diskussion ein. Peter Burger,Chefredakteur Rhein-Zeitung, moderiert die Diskussion. Veranstaltungsort ist derHistorische Rathaussaal, Willi-Hörter-Platz 1.Der Bürgerdialog wird live gestreamt auf https://facebook.com/morgenmagazin undauf https://heute.de. Darüber hinaus sind alle Inhalte rund um dieBericht-erstattung auf Twitter unter dem Hashtag #ZDFmomavorOrt und auf Facebookzu finden.Mit "Moma vor Ort" geht das "ZDF-Morgenmagazin" an Brennpunkte in Deutschland,greift Probleme auf, die das ganze Land betreffen, und kommt mit den Bürgerinnenund Bürgern direkt ins Gespräch.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinSendungsseite: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinDas ZDF in den Bundesländern: https://kurz.zdf.de/eTy/https://twitter.com/morgenmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4538667OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell