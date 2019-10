Mainz (ots) -Mit der Reihe "Moma vor Ort" verlässt das "ZDF-Morgenmagazin"erneut das Studio und sendet am Dienstag, 8. Oktober 2019, von 6.00bis 9.00 Uhr aus Jena. Das Thema: "30 Jahre Mauerfall - zufrieden unddoch enttäuscht?". Moderator Andreas Wunn berichtet jede halbe Stundelive vom Marktplatz der thüringischen Stadt und spricht mit JenaerBürgerinnen und Bürgern sowie Politikern.Vor 30 Jahren fiel die Mauer. Ein Anlass zum Feiern, auch heutenoch? Oder überwiegt bei aller Freude über das Erreichte bei vielendie Enttäuschung? Selbst in Boomstädten wie Jena, die schon lange denAnschluss an westdeutsche Regionen geschafft haben, fühlen sich vielenoch immer als Bürger zweiter Klasse. Trotz des harten Umbruchs undder damit verbundenen Anstrengungen werde die Leistung derOstdeutschen zu wenig anerkannt. Was wurde in 30 Jahren erreicht, undwarum blieben manche Erwartungen der Wendezeit unerfüllt? Darüberdiskutiert Moderator Andreas Wunn unter anderem mit OberbürgermeisterThomas Nitzsche, dem in Jena geborenen Bundesbeauftragen für dieStasi-Unterlagen Roland Jahn sowie Bodo Ramelow, Ministerpräsidentdes Landes Thüringen.Am Vorabend der Sendung, Montag, 7. Oktober 2019, 18.30 bis 19.30Uhr, geben die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin BettinaSchausten, die Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates Marlehn Thieme undAndreas Wunn, Leiter der Redaktionen "ZDF-Morgenmagazin" und"ZDF-Mittagsmagazin", Einblicke in die Berichterstattung des ZDF. Siestellen sich den Fragen und der Kritik der Bürgerinnen und Bürger undladen gemeinsam mit der Ostthüringer Zeitung zur offenen Diskussionein. Jörg Riebartsch, Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung,moderiert die Diskussion. Veranstaltungsort ist die Rathausdiele imHistorisches Rathaus, Markt 1. Der Bürgerdialog wird live gestreamtauf https://facebook.com/morgenmagazin und auf https://heute.de.Darüber hinaus sind alle Inhalte rund um die Berichterstattung aufTwitter unter dem Hashtag #ZDFmomavorOrt und auf Facebook zu finden.Mit "Moma vor Ort" geht das "ZDF-Morgenmagazin" an Brennpunkte inDeutschland, greift Probleme auf, die das ganze Land betreffen, undkommt mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch.Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinSendungsseite: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttps://twitter.com/morgenmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell