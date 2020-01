Mainz (ots) - 435 Sendungen hat er bisher moderiert, die 436. folgt am Sonntag,12. Januar 2020: Seit 30 Jahren präsentiert Norbert König sonntags ab 17.10 Uhrdie "ZDF SPORTreportage" - eine der traditionsreichsten Sportsendungen imdeutschen Fernsehen, die mit investigativem Journalismus und dem Blick über dennationalen Tellerrand hinaus nach wie vor eine Erfolgsgeschichte im ZDF-Programmdarstellt.Zum aktuellen Moderatorenteam zählt neben Norbert König und Rudi Cerne auchTennis-Profi Andrea Petkovic, die erst vor wenigen Wochen ihre TV-Premiereerlebte. Unter den 28 Moderatorinnen und Moderatoren, die in bisher 54 Jahren"Sportreportage im ZDF" diese Sendung präsentierten, liegt Norbert König mitseinen Einsätzen an der Spitze, gefolgt von Rudi Cerne, der seit 24 Jahren dabeiist.Norbert König, Jahrgang 1958, ist seit 1987 in verschiedenen Funktionen für denZDF-Sport tätig und den Zuschauern von zahllosen Wintersport- undLeichtathletik-Übertragungen bekannt. Am 21. Januar 1990 präsentierte er zumersten Mal die "Sportreportage". Auch die Jubiläumssendung am kommenden Sonntagwird der aktive Tischtennisspieler gewohnt souverän moderieren. Die Themen:Fußball: Aktuelle Reportage; Handball-EM: Einstimmung Lettland - Deutschland;Biathlon: Weltcup in Oberhof; Ski alpin: Weltcup in Adelboden.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon:06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportBiografie von Norbert König:https://presseportal.zdf.de/biografie/Person/norbert-koenig/"ZDF SPORTreportage" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/sport/zdf-sportreportagehttps://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4486715OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell