"ZDF in Mannheim": Zweite Auflage des ZDF-Bürgerprojekts (FOTO)

Mainz (ots) -Bürgerbeteiligung ist in Mannheim derzeit bei vielen Projektengefragt. Welche Themen die Menschen in der Industrie-, Handels- undUniversitätsstadt aktuell besonders umtreiben, das erkundet abMontag, 3. September 2018, ZDF-Reporter Sven Class. Vier Wochen langberichtet er zusammen mit Kameramann Michael Grum für dasBürgerprojekt "ZDF in ..." aus der drittgrößten StadtBaden-Württembergs. Zugleich ist das ZDF-Team auch Ansprechpartnerfür die Bürgerinnen und Bürger vor Ort und sucht mit ihnen dasGespräch. Reporter Sven Class wohnt in der Stadt, nimmt am Lebenteil, sammelt Eindrücke und ist bei öffentlichen Terminen präsent.Und wenn Mannheimerinnen und Mannheimer Themen an ihn herantragenwollen, können sie dies auch direkt per E-Mail über zdfin@zdf.de."Wir suchen noch stärker den direkten Kontakt zu den Bürgerinnenund Bürgern vor Ort und wollen jetzt in Mannheim über vier Wochenintensiv schauen, ob und wie die Politik beim Bürger ankommt", sagtRenate Lintz, Leiterin der ZDF-Redaktion Tagesmagazine Mainz undProjektverantwortliche für "ZDF in ...". "Schon beim Pilotprojekt inCottbus haben wir erleben können, wie unser Team vor Ort näher an dieBürger und deren Themen herankam: Die Vor-Ort-Präsenz ermöglichte eingenaueres Bild über das Geschehen in der Stadt."Von Mitte Mai bis Mitte Juni 2018 waren Katrin Lindner und BennoFrevert aus dem ZDF-Landesstudio Brandenburg in der ersten Auflagedieses Bürgerprojekts, in Cottbus präsent. Sie stießen vor Ort aufviel Resonanz, wurden zu verschiedenen Terminen eingeladen undberichteten unter dem Label "ZDF in Cottbus" in einem DutzendBeiträgen von dort.Der ZDF-Reporter in Mannheim, Sven Class (Jahrgang 1984), ist nachJournalistik-Studium und Volontariat seit Oktober 2010 als Redakteurund Reporter im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg tätig. Für alleaktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen des ZDF berichtet er ausBaden-Württemberg und der Schweiz.Michael Grum ist seit 1998 im ZDF tätig und in Mannheim vor allemfür Kamera und Schnitt zuständig.