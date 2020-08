Mainz (ots) - Diagnose Krebs und jetzt? Berufsunfall - wer finanziert mein neues Leben? Überschuldet - wie gelingt der Neuanfang? In einem neuen wöchentlichen Reportageformat für die ZDFmediathek und YouTube trifft "WISO" Menschen, für die das Leben zur Herausforderung geworden ist. Das ZDF-Wirtschafts- und Verbrauchermagazin widmet sich darin Themen, die plötzlich jeden betreffen können. Konkrete Tipps und Ratschläge zeigen, wie Menschen, eine persönliche Krise meistern können oder wie man im besten Fall erst gar nicht in die Falle tappt."'WISO' gibt seit über 35 Jahren praktische Lebenstipps. Diese Tradition setzt unser neues Reportageformat fort - in einer modernen und lebensnahen Erzählweise", sagt Marcus Niehaves, Redaktionsleiter und Moderator von "WISO". "Wir konnten mit Aimen Abdulaziz Said, Ninia Binias, Helen Fares und Eric Mayer vier neugierige und spannende Journalistinnen und Journalisten für dieses Format gewinnen, die abwechselnd für 'WISO' vor der Kamera stehen und die unterschiedlichsten Menschen treffen werden."Die erste Folge wird am Donnerstag, 6. August 2020, um 17.00 Uhr auf dem WISO-YouTube-Kanal (www.youtube.com/zdfwiso) und in der ZDFmediathek veröffentlicht und ist am Montag, 10. August 2020, 19.25 Uhr auch in der "WISO"-Ausgabe im ZDF zu sehen.In der ersten Folge trifft "WISO"-Reporter Aimen Abdulaziz-Said eine Frau, die mit Mitte 30 an Brustkrebs erkrankte. "Krebs macht atemlos", sagt Nadja, die ihre 20 Prozent Überlebenschance nutzen konnte und jetzt andere Frauen informiert, wie sie ihre Brüste abtasten sollten. Sie erzählt von ihrem Leidensweg und ihrem Kampf - nicht gegen den Krebs, sondern für das Leben.Aimen Abdulaziz-Said (32) ist als freier Autor unter anderem für den NDR tätig. Als Reporter für das funk-Format "Strg_F" war er ebenso im Einsatz wie als Moderator für das Debattenformat "Diskuthek" von stern.de.Autorin, Slam-Poetin und Moderatorin Ninia Binias (37), unter ihrem Alias "Ninia LaGrande" bekannt, moderiert regelmäßig Bühnenformate, hatte eine eigene TV-Show und setzt sich auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken für feministische und inklusive Themen ein.Die Leipzigerin Helen Fares (26), Journalistin, Moderatorin und studierte Wirtschaftspsychologin, stand bereits für unterschiedliche Netz- und TV Formate vor der Kamera und bringt im Podcast "Deine Homegirls" ihre Leidenschaft für Hip-Hop zum Ausdruck.Eric Mayer (39) ist seit zwölf Jahren für das ZDF und KiKA als Moderator und Reporter unterwegs. Für das Entdeckermagazin "PUR+" war er bereits in über 300 Folgen unterwegs. Außerdem war er als On-Reporter bereits für den "außendienst" des "auslandsjournal", für "hallo deutschland" und "logo!" im Einsatz.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wiso"WISO" bei YouTube: https://youtube.com/ZDFwiso"WISO: Leben mit Krebs": https://kurz.zdf.de/8fOx/Sendungsseite: https://wiso.zdf.de.https://twitter.com/zdfwisoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4672863OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell