Wo landet Plastikmüll aus Deutschland, und welche Auswirkungenhaben Kunststoffe auf Mensch und Umwelt? In der monothematischen"Terra Xpress"-Sendung "Das Recycling-Märchen und die starken Kinder"im ZDF am Sonntag, 20. Oktober 2019, 18.30 Uhr, nimmt ModeratorinLena Ganschow die Zuschauer mit auf eine Spurensuche.Rund sechs Millionen Tonnen Kunststoffabfälle fallen jährlich inDeutschland an, die recycelt werden sollten. Ein Großteil davon wirdjedoch verbrannt, und manches landet auf Müllkippen im Ausland.Welche Folgen hat der immense Verbrauch von Kunststoff und die oftnur mangelnde Wiederverwertung für den Menschen und seine Gesundheit?Immer mehr Kinder leiden unter sogenannten Kreidezähnen. Liegt dieUrsache dafür in einem speziellen Zusatzstoff vonKunststoffprodukten, wie einige Wissenschaftler vermuten? InDeutschland wird beispielsweise Bisphenol A in Produkten wiePlastikspielzeug, Lebensmittelbehältern und als Beschichtung beiKassenbons eingesetzt. Professor Norbert Krämer, Leiter derKinderzahnheilkunde der Uni Gießen, fordert mehr Forschung: "Wirspielen mit der Gesundheit unserer Kinder, und das kann nicht sein."Der Frankfurter Biologe Professor Dr. Jörg Oehlmann zeigt LenaGanschow in einem Experiment, wie Plastik hormonverändernd wirkt, undfordert ein Umdenken: "Sowohl die Gesellschaft als auch die Umwelthaben natürlich einen Anspruch darauf, Schutz zu genießen. Wir müssendiese Risiken versuchen zu minimieren. Mit dem bisherigen Vorgehenkommen wir da nicht weiter."Dass jeder etwas tun kann, zeigt die elfjährige Vanessa in Riegseein Oberbayern. Viele Bürger folgen ihrem Aufruf zum Plastikfasten undreduzieren den Verbrauch von Plastikprodukten und Verpackungen.