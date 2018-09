Mainz (ots) -Ein V-Mann des Berliner Verfassungsschutzes soll für einen16-Jährigen eine Reise zur Terrormiliz IS in Syrien organisierthaben. Das geht aus Ermittlungsakten der Berliner Staatsanwaltschafthervor, die dem ZDF-Magazin "Frontal 21" - Sendung am Dienstag, 25.September 2018, 21.00 Uhr - vorliegen. Dem V-Mann mit dem NamenEmanuel P. wird Mithilfe "zur Vorbereitung einer staatsgefährdendenGewalttat" vorgeworfen. Der V-Mann soll "im sicheren Wissen um dieAbsichten bei der Ausreise" gehandelt und dem Jugendlichen Geld,Flugtickets und Quartier besorgt haben. Der BerlinerVerfassungsschutz erklärte auf Anfrage von "Frontal 21", "operativeVorgänge" würden "grundsätzlich nicht öffentlich kommentiert".V-Mann Emanuel P. arbeitete nach Recherchen von "Frontal 21" vonMai 2013 bis September 2015 im Auftrag des BerlinerVerfassungsschutzes in der Islamistenszene und war im Umfeld desAttentäters Anis Amri eingesetzt. Im Sommer 2015 organisierte derV-Mann laut Ermittlungsakten und Beteiligten für einen damals16-Jährigen Flugtickets nach Istanbul und Geld. Dem V-Mann sei klargewesen, dass die Reise zur Terrorgruppe IS nach Syrien gehen solle,sagte der Jugendliche in seiner polizeilichen Vernehmung, die derRedaktion vorliegt. Am 17. August 2015 habe der V-Mann ihn zumFlughafen Tegel gebracht. "Ich kann so jemanden nicht verstehen",sagt der heute 19-jährige Mann gegenüber "Frontal 21" über denV-Mann. "Er schickt Jugendliche, Kinder in den Tod. Ich weiß nicht,ob er weiß, was es heißt, wenn eine Mutter oder ein Vater ein Kindverliert. Das ist unmenschlich und kriminell, was er gemacht hat."Erst an der syrischen Grenze wurde der angehende Dschihadist vontürkischen Behörden gestoppt und nach Berlin abgeschoben. MehrereWochen danach, im September 2015, wurde V-Mann Emanuel P. vomVerfassungsschutz abgeschaltet. In den Ermittlungsakten heißt es,dass die Berliner Behörden ihrem V-Mann "mehrfach deutlich gemacht"hätten, dass dieser sich "nicht an Straftaten und auch nicht anAusschleusungsaktionen beteiligen dürfe". DieGeneralstaatsanwaltschaft Berlin ermittelt nach "Frontal21"-Informationen gegen den ehemaligen V-Mann.Der Vorgang findet sich in Akten zum "GefahrenabwehrvorgangLacrima" des Bundeskriminalamtes, die demBundestags-Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Terroranschlagesvom Berliner Breitscheidplatz erst jetzt zugänglich gemacht wurden.Martina Renner, Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss,kritisiert das Verhalten der Sicherheitsbehörden gegenüber denParlamentariern: "Der Komplex Lacrima gibt Aufschluss zu demNetzwerk, in das Anis Amri eingebunden war. Diesen Komplex wollte manmöglichst lange vor dem Untersuchungsausschuss geheim halten."http://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/frontal21http://facebook.com/frontal21Ansprechpartner: Christian Rohde, ZDF-Redaktion "Frontal 21",Telefon: 030 - 2099-1251Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frontal21Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell