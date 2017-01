Mainz (ots) -Entgegen seiner ursprünglichen Absicht debattiert derKulturausschuss des Bundestages über das Freiheits- undEinheitsdenkmal nun doch hinter verschlossenen Türen. Eine fürMittwoch, 25. Januar 2017, angesetzte Sitzung sei "nichtöffentlich",verlautbarte der Kulturausschuss in einer Mitteilung. Er revidiertdamit seinen Beschluss vom 9. November 2016, der eine öffentlicheExpertenanhörung zum Freiheits- und Einheitsdenkmal vorsah. AufNachfrage des ZDF-Magazins "Frontal 21" (Sendung am Dienstag, 24.Januar 2017, 21.00 Uhr) erklärte der Vorsitzende desKulturausschusses, Siegmund Ehrmann (SPD), seinen Unmut über denVorgang und kritisierte die Fraktion von CDU und CSU. Die Union habe"auf ihren grundsätzlichen Beschluss verwiesen, dass Fachgespräche inden Ausschüssen nicht-öffentlich stattfinden sollen", so Ehrmanngegenüber "Frontal 21". Dabei halte er es für "unerlässlich", dass"bei einem derartig wichtigen Thema öffentlich beraten wird." DieSPD-Bundestagsfraktion habe mehrfach die Union aufgefordert, dieÖffentlichkeit während des Fachgesprächs im Ausschuss zuzulassen -ohne Erfolg.Das Freiheits- und Einheitsdenkmal war vom Deutschen Bundestag imJahr 2007 beschlossen worden und soll die freiheitlichen Bewegungender vergangenen Jahrhunderte, die friedliche Revolution in der DDRund die Wiedervereinigung würdigen. Als Standort legte der Bundestag2008 den Sockel des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Denkmals vor demkünftigen Humboldtforum fest.Doch im April 2016 stoppte der Haushaltsausschuss das Projekt mitdem Siegerentwurf von Milla & Partner in Zusammenarbeit mit derChoreografin Sasha Waltz wegen einer angeblichen Kostensteigerung vonzehn auf 15 Millionen Euro. Ein halbes Jahr später folgte einweiterer Beschluss, der für Diskussionen sorgte: die Haushälterbewilligten den Wiederaufbau der Kolonnaden des ehemaligenKaiser-Wilhelm-Denkmals für 18,5 Millionen Euro. Diese sollen denSiegerentwurf des Freiheits- und Einheitsdenkmals an seinemfestgelegten Standort ersetzen.http://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/frontal21http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/frontal21Ansprechpartner: Michael Hölting, ZDF-Redaktion "Frontal 21",Telefon: 030 - 2099-1254Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell