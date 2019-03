Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Der mutmaßliche Haupttäter im Missbrauchsskandal von Lügde,Andreas V., soll bereits vor 28 Jahren ein Kind auf dem CampingplatzEichwald sexuell missbraucht haben. Das schildert die heute39-jährige Michaela V. in einem Interview, das das ZDF am heutigenDienstag, 5. März 2019, 21.00 Uhr, in der Sendung "Frontal 21"ausstrahlt: "Andreas V. hat mich im Alter von elf Jahren mehrfachsexuell missbraucht". Ihre Familie hatte in den neunziger Jahreneinen Wohnwagen auf dem Campingplatz. Andreas V. habe sich damals ihrVertrauen zunächst mit Süßigkeiten und Attraktionen erschlichen,berichtet die Frau. "Danach hat er mich bei Übernachtungen nachGrillpartys mehrfach unsittlich berührt", so ihre Aussage. NachAngaben der Frau habe sie sich damals an ihren Vater gewandt. Derhabe ihren Schilderungen keinen Glauben geschenkt. Bis vor kurzem seiihr Vater ein enger Freund des Tatverdächtigen gewesen, erzählt dasmutmaßliche Opfer. Auch ihre Mutter habe sich nicht mit dem Ansinnendurchsetzen können, Anzeige zu erstatten.An Ostern des vergangenen Jahres soll auf dem selben Campingplatzauch die Tochter von Michaela V. vergewaltigt worden sein. Alstatverdächtig gilt Detlef M.. Die Behörden halten ihn für einenKomplizen des Haupttäters. Auch Detlef M. sitzt in Untersuchungshaft.Sein Opfer zeigte die mutmaßliche Vergewaltigung im Juli 2018 bei derPolizei Lippe an. Die Staatsanwaltschaft Detmold stellte dasVerfahren ein. Die Begründung vom Oktober 2018 lautete, es gäbekeinen hinreichenden Tatverdacht gegen Detlef M.. Kurz vorVerfahrenseinstellung war bei der Polizei Hameln-Pyrmont die Anzeigeeingegangen, die die Ermittlungen gegen Andreas V. auslöste.Das Jugendamt des Kreises Lippe erklärte gegenüber "Frontal 21",bis Ende 2016 nicht über sexuellen Missbrauch auf dem Campingplatzinformiert gewesen zu sein. Die Behörde bestreitet, vom Verdachtgegen Andreas V. etwas gewusst zu haben. Diese Aussage widersprichtder Darstellung der Polizei, das Jugendamt Mitte 2016 nach demHinweis eines Vaters und einer Jobcenter-Mitarbeiterin informiert zuhaben.Ansprechpartner: ZDF-Redaktion "Frontal 21", Michael Hölting,Telefon: 030 - 2099-1254http://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/frontal21http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell