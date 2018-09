Mainz (ots) -Vor dem Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoganwarnt die deutsche Journalistin Mesale Tolu, dass die Bundesregierung"der Türkei viele Versprechungen macht" und Erdogans"Alleinherrschaft unterstützt". In einem Interview mit demZDF-Magazin "Frontal 21" für die Sendung am Dienstag, 25. September2018, 21.00 Uhr, wies Tolu darauf hin, dass sich "an derMenschenrechtslage in der Türkei nichts verändert hat" und nach wievor deutsche Staatsbürger unter ungeklärten Umständen inhaftiertseien. "Auch wenn manche von uns freigekommen sind, sitzen immer nochsieben Deutsche in Haft", sagte Tolu. Dennoch müssten Deutschland unddie Türkei im Gespräch bleiben: "Ich bin dafür, dass man den Dialogaufrechterhält."Am 30. April 2017 stürmte eine türkische Anti-Terroreinheit MesaleTolus Wohnung. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lauteteTerrorpropaganda. Acht Monate - von April 2017 bis Dezember 2017 -saß Tolu ohne handfeste Beweise in türkischer Untersuchungshaft. IhrFall zeige, wie zerrüttet das Verhältnis zwischen den beiden Ländernsei: "Seit dieser Razzia fühle ich mich unsicher, auch wenn ich inSicherheit bin. Wenn man einmal dieses Gefühl erlebt hat, dann hatman es in sich und wird es auch nicht so schnell los", sagte Tolu.Im Frühjahr 2017 war der politische Konflikt zwischen Deutschlandund der Türkei eskaliert. Präsident Erdogan warf der BundesregierungSpionage und Unterstützung politischer Gegner vor. Deutschland hattetürkischen Militärangehörigen Asyl gewährt, denen die Türkeiunterstellt, dass sie in die Putschversuche vom Juli 2016 verwickeltseien. Erdogan bezichtige Bundeskanzlerin Angela Merkel, sieunterstütze Terroristen.Mesale Tolu hatte Angst, eine Geisel dieser politischenAuseinandersetzung zu werden. Sie habe damit gerechnet, dass sielänger inhaftiert bleibe, "wenn die deutsch-türkischen Verhältnissesich nicht verbessern, dass ich dann sozusagen als Faustpfand bleibenmuss". Tolu kam am 18. Dezember 2017 frei, durfte aber erst EndeAugust 2018 die Türkei verlassen. Um ihre Freilassung und die andererGefangener wie Peter Steudtner und Deniz Yücel wurde diplomatischintensiv gerungen. Immer wieder wurde über Deals beider Regierungenspekuliert. Davon weiß Tolu nach eigenen Angaben nichts.http://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/frontal21http://facebook.com/frontal21Ansprechpartner: Christian Rohde, ZDF-Redaktion "Frontal 21",Telefon: 030 - 2099-1251Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frontal21Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell