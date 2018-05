Mainz (ots) -Ein interner Bericht erhebt schwere Vorwürfe gegen die NürnbergerZentrale. Er beschreibt den Skandal in der Bremer Außenstelle desBundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Verfasst hat ihn dieaktuelle Leiterin der Bremer Außenstelle. Es dränge sich der Verdachtauf, "dass an einer echten Aufklärungsarbeit kein gesteigertesInteresse besteht, um nicht dem Ansehen des Bundesamts zu schaden",heißt es in dem 99 Seiten umfassenden Papier, das den NürnbergerNachrichten und dem ZDF-Magazin "Frontal 21" vorliegt. Die NürnbergerNachrichten berichten in ihrer heutigen Ausgabe, "Frontal 21" in derSendung am Dienstag, 8. Mai 2018, 21.00 Uhr, im ZDF.Es bestehe der Verdacht, "dass die Zentrale selbst in dieAngelegenheit verstrickt ist", schreibt die aktuelle Leiterin derAußenstelle, Josefa Schmid, in ihrem Bericht. Es habe mehrfachHinweise und Einwendungen aus der Mitarbeiterschaft gegeben. DieMachenschaften in Bremen seien "langjährig" gebilligt worden. DasPapier beschreibt detailliert, wie in der Außenstelle über mehrereJahre Asyl gewährt worden sei, obwohl die rechtlichen Voraussetzungendafür nicht gegeben waren. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermitteltgegen die frühere Leiterin der Außenstelle, Ulrike B.. DieStaatsanwaltschaft geht von rund 1200 Fällen aus, in denen ohneausreichende Grundlage Asyl oder Duldung in Deutschland gewährtwurde.In dem Bericht, der auf den 4. April 2018 datiert und an denStaatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU),adressiert ist, werden sogar "mindestens 3332" unzulässigerweise inBremen bearbeitete Asylanträge genannt. Es sei der wohl "bishergrößte Flüchtlingsskandal in der Bundesrepublik Deutschland", heißtes. Dabei könne nur eine erste kursorische Voruntersuchung für dieJahre 2015 bis 2017 abgeliefert werden. Wahrscheinlich sei es schondavor zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Die untersuchten Fälle schienennur die "Spitze des Eisberges" zu sein, schreibt die derzeitigeLeiterin des Bremer BAMF. Ihre Vorgängerin soll über Asylanträgeentschieden haben, obwohl Bremen nicht zuständig war, auferkennungsdienstliche Behandlung verzichtet und weitere Verstößebegangen haben. Im Raum steht auch der Vorwurf der Bestechlichkeit.Dies wies der Anwalt der Beschuldigten, Erich Joester, zurück. DieVorwürfe seien Unsinn. "Deshalb freuen wir uns auf das Verfahren",sagte er gegenüber "Frontal 21".Bei Quellenangabe Nürnberger Nachrichten und "Frontal 21".http://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/frontal21http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/frontal21Ansprechpartner: Franziska Holzschuh: 0171 - 1708130, NürnbergerNachrichten Christian Rohde: 0151 - 16874345, ZDF-Redaktion"Frontal21"Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell