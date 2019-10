Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Mainz (ots) -Die Einsatzreife des Schützenpanzers Puma verschiebt sich immerweiter. Und auch die Kosten für 41 Puma-Panzer, die ab 2023 für dieNATO-Speerspitze, die sogenannte VJTF-Mission, zur Verfügung stehensollen, sind deutlich höher als bisher bekannt. Nach einem Berichtdes Bundesrechnungshofs vom Juni 2019, der dem ZDF-Magazin "Frontal21" vorliegt, belaufen sich die Kosten für die erforderlicheAufrüstung der Panzer auf 723,5 Millionen Euro. Dabei hatte dasBundesverteidigungsministerium noch im März auf eine Anfrage derGrünen die Mehrkosten für die VJFT-Panzer mit 228 Millionen Eurobeziffert. "Frontal 21" berichtet in der Sendung am Dienstag, 8.Oktober 2019, 21.00 Uhr im ZDF.Tobis Lindner, sicherheitspolitischer Sprecher der Grünen, sagtdazu im "Frontal 21"-Interview: "Ich fühle mich an der Stelle vomVerteidigungsministerium getäuscht, wenn man die wahren Kosten sieht,die ja dann auch der Rechnungshof aufgelistet hat, dann sind daBestandteile rausgerechnet worden, die eigentlich bei einerwahrheitsgemäßen und korrekten Antwort hätten aufgelistet werdenmüssen." Das Verteidigungsministerium weist den Vorwurf der Täuschungzurück. Das Ministerium habe das Parlament vollständig informiert.Auch der Betrieb der rund 280 Puma-Panzer, die bereits in derBasisvariante geliefert wurden, bereitet ernste Probleme. Laut eineminternen Rüstungsbericht des Verteidigungsministeriums fehlenErsatzteile. Deshalb schlachtet die Bundeswehr nach Informationen von"Frontal 21" Panzer aus, um Ersatzteile zu gewinnen. "Aus zwei macheins ist gängige Praxis in der Bundeswehr", sagt Christian Mölling,stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der DeutschenGesellschaft für Auswärtige Politik, "dann läuft wenigsten einer vonzwei Panzern." Tatsächlich ist auch aus dem Verteidigungsministeriumzu hören, dass im Rahmen einer "qualifizierten Baugruppengewinnung"Ersatzteile aus in der Reparatur befindlichen Panzern gewonnenwerden."Es wird sicherlich noch zehn bis zwanzig Jahre dauern, bis derPuma vollumfänglich funktioniert, bis alle Ersatzteile da sind",kritisiert Tobias Lindner. "Ich befürchte, wir werden noch ein paarMilliarden in das Projekt reinstecken müssen."Laut dem Rüstungsbericht des Ministeriums liege dieWahrscheinlichkeit, dass die 41 Panzer für die NATO-VJTF-Mission ab2023 einsatzbereit sein werden, gerade mal bei 30 Prozent. DasVerteidigungsministerium verweist darauf, dass der Puma nur eineOption für die NATO-Mission sei.Ansprechpartner: ZDF-Redaktion "Frontal 21", Steffen Judzikowski,Telefon: 030 - 2099-1262;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/frontal21"Frontal 21" in der ZDFmediathek: https://frontal21.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell