Der gewählte US-Präsident Donald Trump droht Autokonzernen wie BMWmit Strafzöllen in Höhe von 35 Prozent, wenn sie ihre Autos in dieUSA exportieren wollen. Der bayerische Autobauer plant eine Fabrik inMexiko, die auch den US-Markt beliefern soll. Zuvor hatte Trumpbereits Ford und Toyota Strafzölle angekündigt. Jetzt warnt dasInstitut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) vor einem drohendenHandelskrieg. Im Interview mit dem ZDF-Magazin "Frontal 21" sagtGalina Kolev, Leiterin gesamtwirtschaftliche Analyse am IW in derSendung am Dienstag, 17. Januar 2017: "Die einseitige Einführung vonSchutzzöllen, von Einfuhrzöllen würde natürlich auch eineGegenreaktion bewirken, und eine Gegenreaktion kann dann entsprechendin einen Handelskrieg führen". Das hätte negative Folgen für denExportweltmeister Deutschland. "Ein Handelskrieg wäre grundsätzlichfür die deutsche Wirtschaft schlecht, würde dann womöglich auchArbeitsplatzverluste in Deutschland bedeuten, denn in Deutschlandhängt fast jeder vierte Arbeitsplatz an den Exporten.""Frontal 21" berichtet am Dienstag, 17. Januar 2017, 21.00 Uhr,über die politischen Ankündigungen des neuen US-Präsidenten und dieFolgen für Deutschland.