Der angeschlagene Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (H&M) kämpftmit Ladenhütern im Milliardenwert, berichten das ZDF-Magazin"Frontal21" in der Sendung am Dienstag, 18. September 2018, 21.00Uhr, und die WirtschaftsWoche. Der sogenannte "Stock-in-Trade" - derWarenbestand - wuchs im ersten Halbjahr 2018 von 3,1 auf 3,5Milliarden Euro und damit umgerechnet um elf Prozent. Das ergibt sichaus aktuellen Finanzdaten des Unternehmens, die die Redaktionenausgewertet haben. Außerdem lässt das Modeunternehmen laut internenUnterlagen Kleidung vernichten.Das geht aus einem vertraulichen Bericht desWirtschaftsausschusses der deutschen Logistiktochter an denGesamtbetriebsrat vom Juni 2018 hervor. Demnach wurden "ca. 100.000pcs", also 100.000 Kleidungsstücke, vernichtet. Weiter heißt es indem Papier, das den Redaktionen vorliegt: "Ladenhüter sind für H&Meine neue Erfahrung." Zurzeit "haben wir 5 Saisons im Haus" - das sei"nicht normal für H&M". "Frontal 21" und der WirtschaftsWoche liegenmehrere E-Mails vor, in denen Lagermitarbeiter angewiesen werden,Kleidung zu entsorgen. Unklar ist, ob auch neuwertige Ware vernichtetwird. Die Umweltorganisation Greenpeace kritisiert das Vorgehen vonH&M. Kirsten Brodde, Bekleidungsexpertin sagte: "Jedes Stück, das H&Mvernichtet, ist eigentlich ein Stück zu viel." Hier werde die Umweltmit großen Mengen Chemie belastet.In einer Stellungnahme weist das Unternehmen die Vorwürfe zurück:"Für H&M gibt es keinen Grund, intakte Kleidung in die Verbrennung zugeben oder anderweitig zu vernichten." Lediglich beiSicherheitsbedenken, etwa im Fall von chemischen Rückständen, würdeWare zur Verbrennung geschickt. Ähnlich argumentierte H&M schon imvergangenen Jahr, als in Dänemark und Schweden der Umgang desKonzerns mit nicht verkaufter Ware kritisiert wurde.