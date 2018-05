Mainz (ots) -Der frühere Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge(BAMF), Frank-Jürgen Weise, ist schon im Sommer 2016 überUnregelmäßigkeiten in Bremen informiert worden. Das zeigen Recherchender Nürnberger Nachrichten und des ZDF-Magazins "Frontal 21", das inseiner Sendung am Dienstag, 22. Mai 2018, 21.00 Uhr, berichtet.Bereits im Juli 2016 schrieb Hauke Jagau, Regionspräsident derRegion Hannover, nach eigenen Angaben eine E-Mail an Frank-JürgenWeise: Der Versuch, eine Familie nach Bulgarien abzuschieben, seidurch die Außenstelle in Bremen abgebrochen worden, obwohl sie garnicht zuständig war. Zwei Wochen später erhielt Jagau eine Mail voneinem Abteilungsleiter des BAMF, sie liegt den Nürnberger Nachrichtenund "Frontal 21" vor. "Herr Weise" lässt darin den Mitarbeiter denEingang von Jagaus Schreiben bestätigen. Die Sachverhalte verlangten"tiefergehende (sic!) Untersuchungen, die bereits eingeleitetwurden". Wegen der "Bedeutung der Angelegenheit" könne eineUntersuchung allerdings etwas dauern. Man sei jedoch bemüht, "dieUntersuchungen zügig voranzutreiben".Auch später habe er immer wieder Hinweise auf weitereUnregelmäßigkeiten an das BAMF gegeben, sagt Jagau, "das waren schoneinige Fälle". Seine Behörde habe damals versucht, bei der Aufklärungweiterzuhelfen, sagte Jagau: "In Wirklichkeit, muss ich sagen,wundert es mich sehr, dass das zwei Jahre fast dauert, bistatsächlich etwas passiert"" Frank-Jürgen Weise könne sich an denBriefverkehr nicht erinnern, erklärt sein Büro auf Anfrage: "Ihm istauch Herr Jagau nicht bekannt""In der Bremer Außenstelle des Bundesamts sollen zwischen 2013 und2016 Mitarbeiter mindestens 1200 Menschen ohne ausreichenderechtliche Grundlage Asyl gewährt haben, darunter sind auch vieleFälle, für die die Bremer Außenstelle eigentlich nicht zuständig war.Gegen die damalige Bremer BAMF-Chefin und weitere Verdächtige laufenErmittlungen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zurmissbräuchlichen Asylantragstellung. Die fraglichen Fälle wurden vonzwei Anwälten betreut. Nach Recherchen der Nürnberger Nachrichten undvon "Frontal 21" vertraten sie bundesweit noch weitere rund 3000Fälle. Man könne nicht ausschließen, dass die Männer in anderenBereichen ähnlich wie in Bremen agiert haben, sagt Frank Passade vonder Bremer Staatsanwaltschaft: "Wenn es so sein sollte, dann wäreBremen tatsächlich nur die Spitze des Eisbergs." Das Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge hat zugesichert, alle 4568 Fälle nocheinmal komplett zu prüfen. Man werde sehen, was fehlerhaft ist, sagteBAMF-Präsidentin Jutta Cordt vergangene Woche in Berlin.https://zdf.de/politik/frontal-21http://twitter.com/frontal21http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/frontal21Ansprechpartner: ZDF-Redaktion "Frontal 21", Christian Rohde,Telefon: 030 - 2099-1251Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell