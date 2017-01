Mainz (ots) -Der frühere Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) fordert,endlich mit dem Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals zu beginnenund damit einen CDU-Parteitagsbeschluss vom Dezember 2016 umzusetzen."Wenn ich bedenke, dass der Parteitag meiner Partei einstimmigbeschlossen hat, ein solches Denkmal zu errichten, finde ich, müssenwir an die Arbeit gehen", so Neumann im Interview mit dem ZDF-Magazin"Frontal 21" (Sendung am Dienstag, 24. Januar 2017, 21.00 Uhr).Im April 2016 stoppte der Haushaltsausschuss des Bundestages denDenkmalbau aus Kostengründen. Diese seien von zehn auf 15 MillionenEuro gestiegen. Neumann hält die Entscheidung für falsch. "Es kannnicht irgendein Ausschuss Parlamentsbeschlüsse außer Kraft setzen."Von Anfang an habe er mit Ausgaben in dieser Höhe gerechnet. "Selbstwenn man alle Nebenkosten zusammen nimmt, ist das Denkmal ja nichtteurer als 15 Millionen. Im Hinblick auf diese Aufgabe, auf diesesEreignis, muss man schon wirklich sagen, steht das in keinemVerhältnis."Besonders empört Neumann, dass der Haushaltsausschuss im November2016 beschlossen hat, 18,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau derkaiserlichen Kolonnaden zu bewilligen. Diese hatten einst zu einemKaiser-Wilhelm-Denkmal gehört, das dort gestanden hatte, wo nun dasDenkmal der Freiheit und Einheit gebaut werden soll. "Damit an dieKaiserzeit zu erinnern, dafür fehlt mir jedes Verständnis", soNeumann.Der Bundestag hatte 2007 beschlossen, zur Erinnerung an diefriedliche Revolution im Herbst 1989 und an die Wiedervereinigung einDenkmal der Freiheit und Einheit zu errichten. Der Entwurf einerbegehbaren, beweglichen Waage der Architekten Milla & Partner sowieder Choreografin Sasha Waltz ging 2011 als Wettbewerbssieger aus über900 Vorschlägen hervor. Seit 2015 liegt eine Baugenehmigung der StadtBerlin vor. Doch gebaut wird bis heute nicht.http://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/frontal21http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/frontal21Ansprechpartner: Michael Hölting, ZDF-Redaktion "Frontal 21",Telefon: 030 - 2099-1254Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell