Der hessisches Finanzminister Thomas Schäfer, CDU, fordert von derBundesregierung ein härteres Vorgehen gegen den EU-weitenUmsatzsteuerbetrug. Deutschland laufe "hinter den Aktivitäten derKriminellen her", sagt Schäfer heute dem ZDF für die Sendung "Frontal21" am Dienstag, 7. Mai 2019, 21.00 Uhr. "Wir müssen schnellerwerden, da ist die Bundesrepublik Deutschland einfach zu langsam."Insbesondere kritisierte Schäfer, dass Deutschland sich nichtausreichend beim europaweiten Steuer-Datenaustausch beteilige. "DasBundesfinanzministerium weigert sich beharrlich, das kann so nichtweitergehen", sagte Schäfer: "Da ist eine Menge zu machen, eine Mengezu holen, man muss es nur wollen."Organisierte Verbrecherbanden plündern mit Hilfe sogenannterUmsatzsteuerkarusselle die Staatskassen. Dabei beläuft sich derSchaden nach Schätzung der EU-Kommission auf jährlich 50 MilliardenEuro. Das haben gemeinsame Recherchen der Journalistenkooperation"Grand Theft Europe" von 35 Medienpartnern aus 30 europäischenLändern ergeben, koordiniert durch das gemeinnützige RecherchezentrumCORRECTIV.Nach Ansicht des hessischen Finanzministers blockiert dieBundesregierung bisher einen effektiven Kampf gegenUmsatzsteuerbetrug. "Wir müssen dort in eine Frontrunner-Rolle, wirmüssen vorrangehen in Europa", sagte Schäfer. Seine Landesregierungwerde "Druck machen über den Bundesrat". Neben Großbritannien istDeutschland das einzige EU-Land, das nicht aktiv amBetrugs-Frühwarnsystem der EU, dem sogenannten TNA-Verfahrenteilnimmt. Durch TNA (Transactional Network Analysis) soll mit Hilfekünstlicher Intelligenz grenzüberschreitender Umsatzsteuerbetrugschneller entdeckt werden. Deutschland habe beim Frühwarnsystem nureinen Beobachterstatus, sagte Schäfer. "Wenn andere europäischeLänder sehen, dass der größte Mitgliedstaat der EU nur zuguckt undnicht handelt, dann ist das Engagement dort sicherlich auch nichtsonderlich groß."Das Bundesfinanzministerium prüft nach eigenen Angaben gemeinsammit den Ländern eine Teilnahme am Frühwarnsystem. Das Ministeriumteilte mit, "eine faire Besteuerung und die Bekämpfung vonSteuerbetrug ist für uns eine zentrale Aufgabe". Die zuständigenStellen, insbesondere das Bundeszentralamt für Steuern, stünden ineinem intensiven Informationsaustausch mit Behörden in den anderenEU-Mitgliedstaaten.