Mainz (ots) -Der Attentäter Anis Amri hat offenbar über Facebook gezielt Frauengesucht, um sie zu heiraten und so eine Abschiebung in seine HeimatTunesien zu verhindern. Nach Recherchen des ZDF-Magazins "Frontal 21"(Sendung am Dienstag, 7. März 2017, 21.00 Uhr) kontaktierte Amrimehrere Frauen aus Deutschland und der Schweiz über das sozialeNetzwerk. Eine zum Islam konvertierte Schweizerin bestätigte imInterview mit "Frontal21"-Reportern Amris Heiratsabsicht. "Man hatschon gemerkt, dass er ein Problem mit dem Aufenthalt hat. MeinVorschlag war, vielleicht ein Jahr zu warten, aber sicher nicht soschnell, schnell." Eine weitere Schweizerin und eine Frau ausBrandenburg bestätigten Kontaktversuche Amris. Sein inzwischengelöschter Account hatte 140 Frauen-Kontakte.Für die Kontakte in die Schweiz interessieren sich die Ermittlerbesonders, da die Tatwaffe aus der Schweiz stammt. Außerdem gehenSicherheitsbehörden dem Verdacht nach, dass Amri in der Schweizandere Islamisten kennen lernte, die ihn später in Deutschlandunterstützten. Die Bundesanwaltschaft hat ein Rechtshilfeersuchen andie Schweiz gestellt. Vergangene Woche hatten italienische Ermittlererstmals den Verdacht geäußert, Amri habe "mehrere junge Frauen inDeutschland umworben", möglicherweise in der Absicht, durch Heiratdas Bleiberecht zu erhalten.Amri hatte am 19. Dezember 2016 gezielt einen LKW auf einenBerliner Weihnachtsmarkt gesteuert und so zwölf Menschen getötet und56 verletzt.Hinweis an Redaktionen: Nachfragen bitte an die ZDF-Redaktion"Frontal 21" unter Telefon: 030 - 2099-1251 (Christian Rohde)
http://frontal21.zdf.de
http://twitter.com/frontal21
http://twitter.com/ZDFpresse
http://facebook.com/frontal21