Mainz (ots) -BMW lehnt als einziger deutscher Automobilhersteller eineHardware-Nachrüstung für Dieselautos ab, die von Fahrverbotenbetroffen sind. Laut BMW sei eine Nachrüstung mit sogenannterSCR-Technik nicht zielführend. Die Entwicklungszeit dafür betrageungefähr drei Jahre. Tatsächlich gibt es längst passende Teile. DasZDF-Magazin "Frontal 21" hat für die Sendung am Dienstag, 11.Dezember 2018, 21.00 Uhr, die Hardware-Umrüstung eines BMW X3 derSchadstoffklasse Euro 5 begleitet. Innerhalb von vier Wochen wurdedas Auto mit SCR-Katalysator und AdBlue-Tank nachgerüstet. DieBauteile stammen aus dem BMW-Ersatzteilkatalog und ließen sichproblemlos in das Fahrzeug integrieren.Vor der Nachrüstung zeigte der X3 bei Straßenmessungen extrem hoheStickoxid-Emissionen, die über dem Vierfachen des gesetzlichenGrenzwertes lagen. Mit der verbauten Hardware waren die Emissionen 74Prozent niedriger, unter dem Wert, den die Bundesregierung zukünftigfür die Ausnahme von Fahrverboten plant."Diese Werte zeigen eindeutig, dass so ein System funktioniert,die technischen Möglichkeiten sind da", so das Fazit des unabhängigenPrüfingenieurs Thomas Schuster von derKraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicherKfz-Sachverständiger (KÜS e.V.). Thomas Schuster hat die Umrüstungund die Abgastests begleitet. BMW lehnte eine Teilnahme an denAbgastests ab und bezeichnet sie gegenüber "Frontal 21" als nicht"aussagekräftig hinsichtlich der langfristigen Praxistauglichkeit".BMW lieferte die meisten Dieselautos der Abgasnorm Euro 5 in derVergangenheit ohne SCR-Hardware aus. Dabei sei die Nachrüstung vonvielen BMW-Dieselautos problemlos möglich, so Lothar Daub,Geschäftsführer der DS Motorsport GmbH, einer Spezialfirma fürBMW-Motor-Tuning. Die Hardware führe BMW in seinem Ersatzteilkatalog.Nach Recherchen von "Frontal 21" verbaut BMW seit Ende 2008 dieSCR-Hardware serienmäßig in Dieselautos für den US-Markt. Den Anfangmachten die US-Versionen des X5 und des 3er-BMW im Jahr 2008. Den X3brachte BMW erstmals 2013 in den USA als Diesel auf den Markt - mitSCR-Hardware.Die unterschiedliche Ausstattung von Euro-5-Dieselautos begründetBMW auf Nachfrage mit der anderen Rechtslage in den USA. Dort sinddie Grenzwerte für Stickoxidemissionen von Dieselautos seit langemstrenger als in Europa. Dieselfahrer in Deutschland können ihre Autosbislang nicht mit den Ersatzteilen aus den USA nachrüsten, weil dieBundesregierung die notwendige Rechtsgrundlage für die Zulassung inDeutschland noch nicht geschaffen hat. Bundesverkehrsminister AndreasScheuer (CSU) hat zuletzt versichert, dies bis Anfang Januar 2019nachzuholen.Die Abgaswerte des BMW X3 xDrive20d 5 lagen bei zehn Messfahrtenim Durschnitt bei 846 mg/km NOx. Der Grenzwert beträgt 180 mg/km NOxfür Euro-5-Dieselautos. Die Außentemperaturen lagen bei denAbgastests um zehn Grad Celsius. Nach der Hardware-Nachrüstung lagder Durchschnittswert von zehn Messfahrten deutlich niedriger, bei219 mg/km NOx - trotz der niedrigen Außentemperaturen von etwa einemGrad Celsius. Die Bundesregierung plant, Dieselautos mit Werten unter270 mg/km zukünftig von Fahrverboten auszunehmen.Ansprechpartner: ZDF-Redaktion "Frontal 21", Steffen Judzikowski,Telefon: 030 - 2099-1262; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dehttp://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/frontal21http://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell