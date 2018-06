Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Onlinehändler Amazon vernichtet massenhaft Retouren undneuwertige Produkte, berichten das ZDF-Magazin "Frontal 21"(Dienstag, 12. Juni 2018, 21.00 Uhr) und die "WirtschaftsWoche".Interne Produktlisten, Fotos und Aussagen von Mitarbeitern belegen,dass in großem Umfang Güter aller Art in den deutschen Logistiklagernentsorgt werden - beispielsweise Kühlschränke, Wasch- undSpülmaschinen, Handys, Tablets, Matratzen und Möbel. EineAmazon-Mitarbeiterin berichtet, dass sie jeden Tag Waren im Wert vonmehreren zehntausend Euro vernichtet habe. Mehrere Beschäftigtekritisieren übereinstimmend, Amazon entsorge nicht nur unbrauchbareProdukte, sondern zerstöre auch funktionstüchtige, teilweise sogarneue Produkte.Amazon bestreitet die Vernichtung von Waren nicht, teilt aber mit,das Unternehmen arbeite jeden Tag an der Verbesserung von Prozessen,um "so wenig Produkte wie möglich entsorgen zu müssen". Weiter heißtes: "Wenn Produkte nicht verkauft, weiterverkauft oder gespendetwerden können, arbeiten wir mit Aufkäufern von Restbeständenzusammen, die diese Waren weiterverwenden."Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium,fordert Amazon auf, die Vorwürfe aufzuklären. "Das ist einriesengroßer Skandal, denn wir verbrauchen auf diese Weise Ressourcenmit allen Problemen insgesamt auf der Welt. Ein solches Vorgehenpasst einfach nicht in diese Zeit." Und weiter: "Ich bin überzeugt,dass viele Verbraucher von einem solchen Verhalten schockiert sindund es auch nicht akzeptieren werden", so Flasbarth. Der ehemaligeUmweltminister Klaus Töpfer nennt die Praxis von Amazon"unverantwortlich". Die Umweltorganisation Greenpeace fordertKonsequenzen: "Wir brauchen ein gesetzliches Verschwendungs- undVernichtungsverbot für neuwertige und gebrauchsfähige Ware", sagtGreenpeace-Expertin Kirsten Brodde.Deutschlands größter Onlinehändler bietet auch externen Anbietern,die den Logistikservice "Versand durch Amazon" nutzen, dieMöglichkeit, unverkaufte Lagerbestände zu entsorgen. "Sie könnenIhren Lagerbestand auf Wunsch von uns entsorgen lassen", heißt es ineiner Angebotsübersicht von Amazon. Interne Dokumente zeigen, dassder Service offenbar rege genutzt wird. Auf Produktlisten, die"Frontal 21" und der "WirtschaftsWoche" vorliegen, tauchen zumBeispiel Kinderturnschuhe, Kopfhörer sowie Hunderte weitere Artikelauf - für einen einzigen Tag, in einem einzigen Lager. Sie wurdenintern mit der Versandmethode "Destroy" gekennzeichnet.