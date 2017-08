Mainz (ots) -Sperrfrist: 29.08.2017 18:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Schweizer Werbeagentur Goal AG hat zur Landtagswahl inBaden-Württemberg eine Großplakat- und Anzeigenkampagne desAfD-Sprechers Jörg Meuthen bezahlt. Das belegen interne Unterlagen,die dem ZDF-Magazin "Frontal 21" und dem gemeinnützigenRecherchezentrum Correctiv vorliegen. Das ZDF-Magazin "Frontal 21"berichtet am Dienstag, 29. August 2017, 21 00 Uhr. Im Frühjahr 2017hatte Jörg Meuthen gegenüber dem ZDF noch behauptet, derGeschäftsführer der Goal AG habe lediglich eine Internetseite für ihnals "Freundschaftsdienst" kostenlos gestaltet. "Eine weitereZusammenarbeit mit der Goal AG bestand nicht", erklärte Meuthendaraufhin gegenüber der NGO LobbyControl. Für Annette Sawatzki vonLobbyControl zeigen die neuen Recherchen, "dass Herr Meuthen unsgegenüber die Unwahrheit gesagt hat".Die Schweizer Goal AG ließ im Januar 2016 anlässlich derLandtagswahl in Baden-Württemberg Werbung für Meuthen im Wert vonrund 4500 Euro in einem Anzeigenblatt schalten. Meuthen gab in einerFreistellungserklärung vom 11. Februar 2016 sein Einverständnis. AlleDokumente dazu liegen "Frontal 21" vor. Auch Großplakate für Meuthenwurden von der Schweizer Agentur gestaltet und finanziert.Der AfD-Sprecher erklärte gegenüber dem ZDF, die Goal AG habe aufeigenes Betreiben und ohne Beauftragung durch die AfD zwischen Januarbis März 2016 Zeitungsanzeigen und Plakate für den Landtagswahlkampfin Baden-Württemberg gestaltet und finanziert. "Diese Aktionen derGoal AG stellen nach eingeholter sorgfältiger juristischerBeurteilung weder eine Parteispende für die AfD noch eine Spende fürmich persönlich dar."Die Parteienrechtlerin der Universität Konstanz, Prof. SophieSchönberger, widerspricht dieser Rechtsauffassung: "Wenn die Goal AGhier solche Anzeigenkampagnen und Großplakate finanziert hat fürHerrn Meuthen im Wahlkampf, dann handelt es sich um eineParteispende. Dass Herr Meuthen dafür nicht förmlich den Auftraggegeben hat, ändert daran nichts."Der AfD-Politiker weist die Vorwürfe zurück.https://frontal21.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/frontal21http://facebook.com/frontal21Ansprechpartner: Steffen Judzikowski, ZDF-Redaktion "Frontal 21",Telefon: 030 - 2099-1262Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell