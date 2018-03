ZDF-Kurzdokus an Ostern über den Ätna und Tel Aviv (FOTO)

Mainz (ots) -Der Ätna, einer der aktivsten Vulkane der Erde, und Tel Aviv, diebrodelnde Metropole im Nahen Osten, werden in zweiKurzdokumentationen an Ostern im ZDF porträtiert.Welche Urkraft in den Tiefen des Ätna schlummert, dokumentiert derFilm "ÄTNA - Höllenschlund im Mittelmeer" von Michael Petsch amFreitag, 30. März 2018, 19.15 Uhr, mit eindrucksvollen Bildern.Unzählige Ausbrüche hat der deutsche Forscher Dr. Boris Behncke, derseit rund 20 Jahren als Vulkanologe im INGV, der staatlichenitalienischen Überwachungszentrale in Catania, arbeitet, miterlebt."Wie eine brummelige Landmama", die ihre eigene Suppe kocht und "sichungern in die Karten schauen lässt", fasst er den Charakter des Ätnaszusammen. Die Einheimischen hingegen haben gelernt, mit "Mama Ätna"zu leben. Wie, das zeigt das Porträt dieses faszinierendenNaturwunders Europas.Nicola Albrecht, Leiterin des ZDF-Studios in Tel Aviv, nimmt amSonntag, 1. April 2018, 19.15 Uhr, diese westliche Metropole im NahenOsten ins Visier: Tel Aviv ist Israels Aushängeschild fürLebensfreude und Leichtigkeit. In Israel heißt es: In Jerusalem betendie Leute, in Haifa arbeiten sie, und in Tel Aviv wird gelebt. TelAviv ist aufregend, chaotisch und voller Widersprüche. Dieprachtvolle Strandpromenade und die vielen stylischen Bars ziehenEinheimische und Touristen aus aller Welt an. Der Schwabe NorbertHoepfer hat sich für das Leben dort entschieden. Der Putzmeisterrestauriert Häuser im berühmten Bauhausviertel, der "Weißen Stadt".Überall in Tel Aviv wird gebaut - 70 Jahre nach der StaatsgründungIsraels 1948. Der Schwabe berichtet auch, was er macht, wenn in TelAviv wieder einmal die Sirenen heulen. Denn obwohl niemand dieRealität in Israel so gut verdrängen kann wie die Tel Avivis, liegtdie Stadt doch mitten im Konfliktgebiet.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; MagdaHuthmann, Telefon: 06131 - 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 -70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/aetnaund https://presseportal.zdf.de/presse/telavivPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell