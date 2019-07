Mainz (ots) -Katty Salié ist mit "aspekte - on tour" am Freitag, 26. Juli 2019,22.55 Uhr, in Thüringen unterwegs. Die ZDF-Kultursendung nimmt inReportagen und Gesprächen thüringische Dauerbrenner ins Visier - vonGoethe und Schiller, Wartburg und Rennsteig-Lied bis zur Bratwurstund dem Thüringer Wald. Vor allem aber will "aspekte" das Landjenseits der Klischees erkunden."aspekte" folgt dem Rennsteig, Deutschlands ältestemHöhenwanderweg zwischen Eisenach und Jena, erkundet Thüringen imEichsfeld und im Kyffhäuser-Gebirge. Da sind einerseitsBurschenschaften und AfD, andererseits junges Theater, kreativeBauhausfrauen von heute und das weltoffene Rudolstadt-Festival, woKatty Salié die iranische Band Damahi trifft.In Weimar schaut sie sich im neuen Bauhaus-Museum um und sprichtmit der neuen Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz,über deren Vorhaben. Im thüringischen Bad Frankenhausen besucht siemit dem Papst-Maler Michael Triegel Europas größtes Panoramagemälde.In Oberhof fragt "aspekte" bei Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamankanach, was für sie, nach ihrem Umzug von Berlin nach Oberhof, Heimatbedeutet. In Jena, der Heimatstadt des NSU-Trios, begegnet KattySalié der Autorin Jana Simon und Thomas Matczak, einem Protagonistenaus Simons aktuellem Reportageband "Unter Druck". Der Jenaer Polizisterlebt die wachsende politische Polarisierung zwischen rechts undlinks hautnah mit.Ein roter Faden von "aspekte - on tour: Thüringen" ist diedeutsche Erinnerungskultur - zwischen Foto-Aktionen mit überlebendenZeugen des Konzentrationslagers Buchenwald bis zum Nachbau desHolocaust-Mahnmals durch das Zentrum für Politische Schönheit imVorgarten von AfD-Rechtsaußen Björn Höcke in Bornhagen im Eichsfeld.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aspekteontourPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/"aspekte" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/kultur/aspektehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell