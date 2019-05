Mainz (ots) -Von Künstlerinnen, Palästen und Pavillons: Katty Salié geht fürdie ZDF-Kultursendung "aspekte" auf die 58. Kunstbiennale in Venedig.In "aspekte - on tour: Biennale Venedig" führt sie am Freitag, 10.Mai 2019, 23.00 Uhr, durch die Hauptausstellung in Giardini undArsenale und trifft den diesjährigen Biennale-Kurator Ralph Rugoff."aspekte" stellt die rätselhafte Kunst des deutschen Pavillonsvor: Was will uns die Kunstfigur Natascha Süder Happelmann erzählen?Es ist vor allem der weibliche künstlerische Blick auf die Welt,der dieses Mal im Zentrum der Sendung steht. Porträtiert werden unteranderen die Schwestern Margaret und Christine Wertheim, die seit 13Jahren an einem aus Plastikmüll gehäkelten Korallenriff arbeiten. Sieinteressiert nicht nur der Umweltaspekt, sondern auch die Nachbildungder komplexen organischen Form.Auch die Rahmenbedingungen der Biennale nimmt "aspekte" in denBlick und fragt: Was macht der Tourismus mit Venedig? Wie hat sichItalien unter der rechtspopulistischen Regierung verändert? Und wiereagieren Künstler darauf?Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aspekteontourPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/aspekte-2/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell