Mainz (ots) -Der Aufstand der Bürger 1848, das Ende des Kaiserreichs und dieAusrufung der Republik 1918, der Aufstand der Jugend 1968 und der200. Geburtstag von Karl Marx: Die ZDF-Kultursendung "aspekte" widmetdiesen Jubiläen am Freitag, 11. Mai 2018, 23.25 Uhr, einenSchwerpunkt und fragt: Wie halten es die Deutschen mit ihrenRevolutionen?Im Jahr 1848, in dem in der Frankfurter Paulskirche das erstegesamtdeutsche Parlament einberufen wird, veröffentlichen Karl Marxund Friedrich Engels ihr kommunistisches Manifest. Die Theorien vonKarl Marx, dessen Geburtstag sich 2018 zum 200. Mal jährt, werdenauch verbunden mit der Ausrufung der Weimarer Republik 1918 und derStudentenbewegung 1968."aspekte" wird zur Bühne für ein Gespräch über deutscheRevolutionen. Zu Gast in der Sendung sind der Soziologe Heinz Bude("Adorno für Ruinenkinder. Eine Geschichte von 1968"), der AutorDietmar Dath ("Karl Marx.100 Seiten"), die Historikerin Christina vonHodenberg, die in "Das andere Achtundsechzig: Gesellschaftsgeschichteeiner Revolte", die Rolle von Frauen in der Studentenbewegungbeleuchtet. Mit dabei sind auch der Journalist Jan Fleischhauer, derin der politischen Rechten heute das Erbe der Achtundsechzigerausmacht und die Sängerin und Zeitzeugin Katja Ebstein, die mit RudiDutschke befreundet war. Das Gespräch leiten Katty Salié und JoSchück.