Mainz (ots) -Zweite Runde für die erfolgreiche europäische ZDF-Krimireihe: DasZDF zeigt "The Team II" an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen: am21. Oktober, 22.00 Uhr, am 28. Oktober, 22.15 Uhr, sowie am 4. und11. November 2018, 22.00 Uhr, jeweils in einer Länge von zirka 110Minuten. Bereits ab Freitag, 19. Oktober 2018, 10.00 Uhr, sind diekompletten Folgen von "The Team II" in der ZDFmediathek abrufbar.Dort werden auch die Originalfassung mit englischen Untertiteln sowiedie die erste Staffel zur Verfügung stehen.Jürgen Vogel, Marie Bach Hansen und Lynn Van Royen spielen dieErmittler, die über Staatsgrenzen hinweg einem großen kriminellenNetz auf die Spur kommen. In weiteren Rollen sind neben anderen MarieBäumer, Nora Waldstätten, Melanie Winiger, Natalia Avalon, ErwinSteinhauer, Navid Negahban, Sarah Perles und Alireza Bayram mitdabei. Regie führten Kasper Gaardsøe und Jannik Johansen nach denDrehbüchern von Jesper Bernt, Kari Vidø, Donna Sharpe und AndiWecker. Idee und Konzept stammen von Mai Brostrøm und Peter Thorsboe.Bei einer Schießerei im dänischen Marschland werden in einem Bedand Breakfast sieben Menschen ermordet. Einzige Überlebende ist diejunge Syrerin Malu Barkiri (Sarah Perles), die vor dem Täter flüchtenkann. Unter den Opfern sind neben dem deutschen Besitzer des Hausesauch illegale Einwanderer, die offenbar Kontakt zu einerTerrororganisation hatten. Europol formiert ein "Joint InvestigationTeam" aus der dänischen Kommissarin Nelly Winther (Marie BachHansen), dem Hamburger Polizisten Gregor Weiss (Jürgen Vogel) sowieder belgischen Agentin Paula Liekens (Lynn Van Royen). Gemeinsamermitteln sie gegen das große und ausgeklügelte System einesinternationalen kriminellen Netzes, das durch den Handel mitRaubkunst Terrorismus finanziert. Ein Anschlag scheint unmittelbarbevorzustehen."The Team II" ist eine Produktion von Network Movie für das ZDF inKoproduktion mit ORF, ARTE, vtm, BNP Paribas Fortis Film Financesowie Lunanime, Superfilm und Nordisk Film, in Zusammenarbeit mit ZDFEnterprises, DR, SRF, NRK und C-Films. Produzenten sind WolfgangCimera und Andi Wecker, die Redaktion im ZDF liegt bei WolfgangFeindt und Annika Schmidt.ARTE zeigt die Kurzfolgen (8 x 52 Min) donnerstags um 20.15 Uhr:Teil 1 bis 3 am 18. Oktober 2018, Teil 4 bis 6 am 25. Oktober 2018,Teil 7und 8 am 1. November 2018.