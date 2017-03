Mainz (ots) -Franziska Dreyer (Julia Koschitz) lebt glücklich mit ihremLebensgefährten Sebastian Pauli (Felix Klare) zusammen, bis dieservollkommen überraschend wegen Mordes beschuldigt, angeklagt und zueiner lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt wird. Für Franziskabeginnt ein Kampf um Vertrauen und ihr wird klar, dass sie den Mannan ihrer Seite vielleicht doch nicht so gut kennt wie angenommen. DasZDF strahlt des Krimidrama "Zweimal lebenslänglich" am Montag, 13.März 2017, 20.15 Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" aus.Eines Morgens steht die Polizei vor der Tür von Franziska undSebastian und nimmt Sebastian fest. Der Tatvorwurf lautet Mord. FürFranziska kann es sich nur um ein riesiges Missverständnis handeln.Nach monatelanger Untersuchungshaft, in der Sebastian immer wiederseine Unschuld beteuert, wird das auf Indizien beruhende Urteilgefällt: lebenslänglich.Franziskas Glauben an die Unschuld ihres Partners wird dadurchnicht erschüttert. Im Gegenteil, es macht sie wütend, dass gemeinsameFreunde zu zweifeln beginnen. Auch Franziskas Eltern beknienFranziska, sich von Sebastian zu trennen. Doch sie hält an ihrerLiebe und der Unschuldsvermutung fest und heiratet Sebastian imGefängnis. Als Gefährten von früher auftauchen, die von einemaggressiven und so ganz anderen Sebastian berichten, weiß Franziskanicht mehr, was und wem sie noch glauben soll.Das Buch schrieb Katrin Bühlig, inszeniert wurde der Film vonJohannes Fabrick. In den weiteren Rollen spielen Maren Kroymann,Ellen Schlootz, Godehard Giese, Holger Mahlich, Annika Blendl, FelixVörtler, Victoria Trauttmansdorff, Pheline Roggan und andere.https://presseportal.zdf.de/pm/zweimal-lebenslaenglich/http://fernsehfilm.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.de/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 669-85171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zweimalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell