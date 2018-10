Mainz (ots) -Heino Ferch, Silke Bodenbender, Johann von Bülow und Felix Kramerspielen die Hauptrollen in dem ZDF-Krimidrama "Ein Kind wird gesucht"am Montag, 22. Oktober 2018, 20.15 Uhr. Regisseur Urs Eggerorientierte sich unter anderem an Einzelheiten aus dem wirklichen"Fall Mirco", zeigt die Realität der Polizeiarbeit und das Leid derbetroffenen Familie. In der ZDFmediathek ist der Fernsehfilm bereitsab Freitag, 19. Oktober 2018, 10.00 Uhr, verfügbar.Nach seinem Fußballtraining fehlt von dem zehnjährigen Mirco jedeSpur. Kommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) verspricht den verzweifeltenEltern (Silke Bodenbender und Johann von Bülow), ihren Sohn um jedenPreis zu finden. Er stellt die bis dahin größte Sonderkommission derNachkriegsgeschichte auf die Beine. Eine zermürbende Suche beginnt,tausende Hinweise aus der Bevölkerung werden entgegengenommen. Alsdie Kleidung des Jungen gefunden wird, schwinden die letztenHoffnungen.Dann, als kaum noch jemand an einen Fahndungserfolg glaubt undbereits laut über die Auflösung der SoKo nachgedacht wird, fügen sichdank Thiels versierten DNA- und Datenexperten verschiedeneBeweisstücke zusammen, und der Täter kann gefasst werden. Er führtdie Polizei zur Leiche des Kindes. Nach 145 Tagen löst Ingo Thielsein Versprechen gegenüber Mircos Eltern ein.Hauptdarsteller Heino Ferch, der vor den Dreharbeiten Ingo Thielkennenlernte: "Der gemeinsame Tag war ein großes Geschenk. Ich habeeinen Einblick bekommen, wie Thiel tickt, wofür er brennt. Er hateine Menge Erfahrung, auch großen Erfolg mit seiner Arbeit und einuntrügliches Bauchgefühl."https://presseportal.zdf.de/pm/ein-kind-wird-gesucht/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einkindwirdgesuchtPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell