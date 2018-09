Mainz (ots) -Zur Wiesnzeit: Am Samstag, 22. September 2018, 20.15 Uhr, zeigtdas ZDF den Krimi "München Mord - Die ganze Stadt ein Depp".Bernadette Heerwagen, Alexander Held und Marcus Mittermeier sind alsschräges Ermittler-Trio in ihrem siebten Fall der erfolgreichenZDF-Samstagskrimireihe zu sehen. In weiteren Rollen spielen ChristophSüß, Martin Feifel, Judith Neumann, Elisabeth Orth, Tim Seyfi, JanMessutat und andere. Regie führte Sascha Bigler nach dem Drehbuch vonMatthias Kiefersauer und Alexander Liegl.In München ist das Oktoberfest in vollem Gange. KommissarinAngelika Flierl (Bernadette Heerwagen) kommt im Dirndl zur Arbeit undKollege Neuhauser (Marcus Mittermeier) versucht, sich an seinenjüngsten Wiesnflirt zu erinnern - nur Teamchef Schaller (AlexanderHeld) ist vom Ausnahmezustand in der Stadt wenig begeistert. Die dreisetzen alles daran, ihren neuen Fall so schnell wie möglich zuklären: Ein Nachbar von Kriminaloberrat Zangel (Christoph Süß) wurdetot aufgefunden.Schaller stellt fest, dass in der Wohnung des Toten ein wertvollesBild fehlt. Die Spur führt das Ermittler-Trio zur MusikhochschuleMünchen, in der der Nachbar vor seinem Ruhestand als Hausmeistergearbeitet hat. Im Untergeschoss des Gebäudes wurde in der NS-ZeitBeutekunst gelagert. Wer will mit den Geheimnissen des Kellers Profitmachen?http://www.facebook.com/ZDFhttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/muenchenmordPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell