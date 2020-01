Mainz (ots) - Der Film "Systemsprenger", eine Koproduktion der ZDF-Redaktion Daskleine Fernsehspiel, hat den Bayerischen Filmpreis erhalten. Die festlicheVerleihung fand am Freitag, 17. Januar 2020, im Münchner Prinzregententheaterstatt.Im Mittelpunkt des Dramas von Nora Fingscheidt steht die neunjährige Benni(Helena Zengel), ein zartes Mädchen mit wilder Energie. Sie ist das, was man imJugendamt einen "Systemsprenger" nennt. Wo sie hinkommt, fliegt sie wieder raus- und legt es auch darauf an. Jugendamtsmitarbeiterin Frau Bafané (Gabriela M.Schmeide) versucht alles, um ein dauerhaftes Zuhause für die Neunjährige zufinden. Anti-Gewalt-Trainer Micha (Albrecht Schuch) wagt mit Benni einungewöhnliches Experiment. Aber sie will nur eins: wieder bei Mama wohnen."Systemsprenger" ist eine Produktion der kineo Filmproduktion und WeydemannBros. GmbH in Koproduktion mit Oma Inge Film und ZDF/Das kleine Fernsehspiel.Die ZDF-Redaktion hat Burkhard Althoff. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nichtfest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielhttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDF_DKFPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4495428OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell